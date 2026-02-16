Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Girona - BarcelonaMourinhoAbdeGirona - Barcelona horarioGirona - Barcelona alineacionesGirona - BarçaRaphinhaConvocatoria BarcelonaReal SociedadNico WilliamsArbeloaMaldiniConvocatoria Real MadridF1 BarcelonaClasificación UAE TourSoto GradoJoan GarciaIllarramendiJulián AraujoAntonio IniestaMateu AlemanyEndrickClasificación Liga sin VARCuándo juega AlcarazHorario BadosaAlonsoLamine YamalClásica de Jaén 2026Etapa 2 UAE Tour 2026Vuelta a MurciaLEC VersusTest F1Calendario F1Dónde ver Mundial 2026Xavier VallsPedriZubizarreta
instagramlinkedin

FUTBOL AMERICÀ

Imperials i Pagesos, nous líders de la LCFA

Reus Imperials i els Barcelona Pagesos

Reus Imperials i els Barcelona Pagesos / UFEC

SPORT.es

SPORT.es

Els Reus Imperials i els Barcelona Pagesos són els nous líders de la Lliga Catalana de Futbol Americà (LCFA). Reusencs i barcelonins van sumar dues victòries de gran valor en la tercera jornada de la competició i van treure profit de l’ensopegada dels Barberà Rookies, fins ara invictes, per situar-se al capdavant de la classificació amb dues victòries i cap derrota.

Els Imperials van guanyar en la seva visita al camp dels Barcelona Búfals per 0-28, mentre que els Pagesos van superar els Argentona Bocs per 27-7. Per la seva banda, els Rookies van caure davant els Riudoms Rebels en un duel molt ajustat (6-7), un resultat que els fa baixar fins a la tercera posició de la taula (2-1 de balanç).

Tot i el 0-28 final, els Reus Imperials no ho van tenir fàcil per tombar els Búfals. La igualtat va marcar el primer temps i el matx va arribar al descans sense un dominador clar (0-6 per als reusencs). A la segona meitat, però, els visitants van prémer l’accelerador i van acabar sentenciant el partit. Daniel Montoya, amb dos “touchdowns” i dues conversions de dos punts; David Martín, amb un “touchdown”; i Cruz Elpidio Duno, també amb un “touchdown”, van ser els anotadors dels Imperials, que han iniciat el curs amb pas ferm.

Els Barcelona Pagesos, per la seva banda, no van fallar en l’estrena a casa, al CEM Teixonera, i van superar els Argentona Bocs per 27-7. Luca Rusca, amb tres “touchdowns”, va liderar el triomf dels barcelonins, que al descans ja dominaven per 20-7. Sergio Cebado va ser l’autor de l’altre “touchdown” dels Pagesos, mentre que l’única anotació dels Bocs la va signar Ricard Homs.

Noticias relacionadas

El duel més igualat de la jornada el van protagonitzar els Barberà Rookies i els vigents campions, els Riudoms Rebels. Els vallesans arribaven invictes a la cita, però no van poder mantenir la ratxa positiva davant d’un conjunt del Baix Camp amb urgències, obligat a guanyar després d’haver iniciat el curs amb dues derrotes. El 6-7 final a favor dels Rebels va reflectir la igualtat d’un matx molt disputat, que es va decidir a la segona meitat (0-0 al descans). Els Rookies es van avançar amb un “touchdown” de Víctor González al tercer quart, però no van transformar el punt extra, un fet que va acabar sent decisiu. A quatre minuts per al final, els Rebels van empatar amb un “touchdown” d’Adrià Solis i no van fallar la conversió posterior. Marius Daniel Filip va transformar el punt extra que va acabar donant el triomf al conjunt de Riudoms.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL