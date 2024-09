Iker Pajares, bronze a l’Europeu Absolut d’Esquaix

La localitat de Cuenca va acollir l’edició del 2024 dels Campionats d’Europa Individuals Absoluts d’esquaix, tant en la categoria masculina com en la femenina, amb una destacable participació de jugadors i jugadores representants de la Federació Catalana.

A la categoria masculina, cal destacar la impressionant actuació del sabadellenc Iker Pajares (Club Tennis Sabadell / BGS, PSA 25), que va aconseguir pujar al podi amb un bronze final. Pajares es va desfer de l’eslovè Luka Kustec per 3 jocs a 0 i del txec Martin Svec (PSA 84) també per 3 a 0, abans d’enfrontar-se a quarts de final al cap de sèrie 2, el francès Baptiste Masotti (PSA 20), al que va derrotar per 3 jocs a 1. A les semifinals Pajares va caure davant el suís Dimitri Steinmann (PSA 23) per 3 jocs a 0. Al partit pel bronze victòria de mèrit davant el també suís Nicolas Mueller (PSA 24) per 3 jocs a 1, amb parcials d’11/7, 13/11, 3/11 i 13/11.