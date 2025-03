La II edició de la Team Cup situa aquest torneig com un referent del Baix Llobregat

Èxit absolut de la Team Cup en la seva segona edició. Després de l’estrena de l’any passat, aquesta segona edició va demostrar que la competició no només s’ha consolidat, sinó que ja s’ha convertit en el gran referent del Baix Llobregat per aquestes dates. Més de 800 futbolistes, tres categories de futbol 7, dos camps i dos dies de competició han significat un gran exàmen per a una organització que ha acabat molt satisfeta.

El cartell ha estat d’autèntic luxe, amb equips com Barcelona, Espanyol, Girona, Damm o els amfitrions de l’AE Prat a nivell català i algunes de les millors pedreres del futbol espanyol com València, Betis, Llevant o Villarreal. La competició organitzada per l’escola de tecnificiació Team B i l’Associació Esportiva Prat ha viscut un ple a vessar en les dues jornades celebrades al Municipal Sagnier i al CEM Julio Méndez.

A nivell esportiu, el Barcelona va guanyar la categoria S8 de dissabte derrotant el València a la final i amb el Betis acabant tercer. A la categoria S9 jugada també el dissabte, va ser el el València qui va derrotar al Betis a la final mentre que el Badalona va acabar en tercer lloc. Finalment per diumenge va quedar la categoria ‘més gran’, la S11 amb Barcelona alçant el títol de campió per davant de València i Espanyol que va acabar en tercera posició.

Els organitzadors valoren positivament aquesta edició i no perden l’ambició que sempre els ha representat. De cara a la 3ª edició de la Team Cup l’objectiu serà seguir creixent a tots els nivells amb l’ajuda de patrocinadors i Ajuntament del Prat.