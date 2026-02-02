FUTBOL AMERICÀ
Igualtat i emoció en la segona jornada de la LCFA, amb Rookies líders invictes i primers triomfs d’Uroloki i Imperials
Emocionant segona jornada de la Lliga Catalana de Futbol Americà (LCFA), amb marcadors ajustats i molta igualtat entre tots els equips. Els Barberà Rookies van sumar la segona victòria del curs per situar-se al capdavant de la classificació, després de superar els Barcelona Búfals per 14-12, mentre que els Barcelona Uroloki (14-13 davant els Riudoms Rebels) i els Reus Imperials (7-10 al camp dels Argentona Bocs) van estrenar el seu caseller de triomfs.
A les Pistes d’Atletisme de Granollers, els Rookies es van imposar als Búfals en un duel molt equilibrat, que es va decidir gràcies als dos “extra point” transformats per Fernando Villegas. Aquesta faceta va resultar determinant, ja que els Búfals no van estar encertats en els punts addicionals i ho van acabar pagant amb la derrota. Marc Novella i Víctor González van ser els autors dels dos “touchdowns” dels vallesans, mentre que Joan Pedro de Oliveira va signar les dues anotacions dels barcelonins.
Els Barcelona Uroloki, per la seva banda, van aconseguir el primer triomf de la temporada en imposar-se als vigents campions, els Riudoms Rebels, per un ajustat 14-13. Novament, l’encert en els punts extra va ser clau: els Uroloki els van convertir tots, mentre que els Rebels en van fallar un que va resultar decisiu. Albert López va ser l’autor dels dos “touchdowns” dels Uroloki i també va anotar els dos punts extra. En el conjunt del Baix Camp, els dos “touchdowns” van anar a càrrec de Marius Daniel Filip i Erick Fabián Ruiz.
Finalment, els Reus Imperials, que debutaven en aquesta segona jornada, es van endur la victòria del camp dels Argentona Bocs en un altre partit molt disputat (7-10). Un “field goal” al darrer quart, anotat per David Martín, va decidir el matx a favor dels reusencs, que ja dominaven al descans per 0-7 gràcies a un “touchdown” de Daniel Montoya. Àlvar Aliaga va anotar el “touchdown” de l’empat dels Bocs en el tercer quart, però el triomf va acabar viatjant cap a Reus.
