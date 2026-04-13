Hospitalet s'emporta el derbi català de la jornada a la Superdivisió
La 18a jornada de la màxima categoria ens ha deixat un apassionant derbi català entre Hospitalet i Olot, amb victòria pel conjunt local per 4-1 en una gran festa del tennis taula català que va omplir la sala del CTT l'Hospitalet. Pel que fa a l'Enoli Borges Vall i al CTT CER l'Escala la sort va ser desigual. El conjunt de Les Garrigues s'imposa al Burgos per 4-0 consolidant-se en plaça d'Europa, mentre que l'Escala es veia superat per 0-4 davant l'Alzira i segueix en llocs de descens.
Pel que fa a la Superdivisió femenina només el MIRÓ Ganxets Costa Daurada va disputar el seu partit aquesta jornada, superant al Son Cladera de Mallorca per 2-4 i consolidant-se a la tercera posició de la classificació, a només un punt del segon classificat, el Jaén.
