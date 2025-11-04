HOCKEY
El hockey català domina a Santander i es proclama doble Campió d'Espanya
Catalunya ha tornat a fer història al Campionat d’Espanya Autonòmic Sub-18, celebrat a Santander del 30 d'octubre al 2 de novembre. Les seleccions catalanes, tant la masculina com la femenina, s'han proclamat campiones d’Espanya, consolidant un nou rècord: set edicions consecutives guanyant ambdós títols, reafirmant-se com la referència indiscutible del hockey estatal.
Aquest nou èxit del hockey català no només es reflecteix en els resultats col·lectius, sinó també en els reconeixements individuals que van destacar el talent de les nostres jugadores. Anna Borràs va ser guardonada amb el preuat premi a la Millor Jugadora del Torneig, mentre que Anna Marquès es va endur el premi a la Màxima Golejadora, demostrant que l'esport català és un planter inesgotable de talent.
