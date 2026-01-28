Helena Orejas (Fundación Cajasol Andalucía) es proclama campiona de La Copa de la Reina

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Copa de la Reina Iberdrola, disputada del 22 al 25 de gener a Santa Cruz de Tenerife, va tenir una protagonista catalana destacada: Helena Orejas. La jugadora del Fundación Cajasol Andalucía va ser clau en el triomf del seu equip, que va fer història proclamant-se campió del torneig després de superar amb autoritat l’Heidelberg Volkswagen a la final per 3-0 (25-22, 25-17 i 25-20), aconseguint així el primer títol de Copa del club. El talent català es va evidenciar un cop més en una de les grans cites de la temporada. A les fases decisives del torneig del KO, l’Avarca de Menorca, defensor del títol i amb les catalanes Carla Jiménez i Alba Koehler a l’equip, va arribar fins a les semifinals abans de caure per 3-1 davant el mateix Fundación Cajasol Andalucía. Per la seva banda, el DSV Sant Cugat, tot i defensar amb orgull el voleibol català i mostrar gran determinació en un partit intens amb l’Emalsa Gran Canaria, va caure als quarts de final per 1-3.

