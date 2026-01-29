Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barça DubáiTest F1 hoyGirona - Barça horarioBarça DubáiMarc BernalGulerRashfordUnai EmeryOpen de Austarlia hoyAntetokounmpoFerrero SinnerCruces ChampionsClasificación ChampionsRival Barça ChampionsRival Madrid ChampionsSorteo playoffs ChampionsDinero Barça ChampionsPróximo partido AlcarazSemifinales Open de AustraliaClasificación sin VARMaldiniJoan PradellsMercado de FichajesGonzalo BernardosLey de SucesionesJorge ReyGonzalo Bernardos
instagramlinkedin

PATINATGE

HCR Cent Patins acaricia la Copa de la Reina en una final molt ajustada

HCR Cent Patins acaricia la Copa de la Reina en una final molt ajustada

HCR Cent Patins acaricia la Copa de la Reina en una final molt ajustada / Luis Velasco

SPORT.es

SPORT.es

L’equip vallesà es va proclamar subcampió de la Copa de la Reina després de caure a la final davant el CP Skulls d’Almàssera (2-4). La competició, disputada a la pista de Hockey Canterac de Valladolid, va comptar amb la participació de fins a tres equips catalans.

HCR Cent Patins va iniciar el seu camí a la competició amb una victòria contundent als quarts de final davant Las Lobas d’Íscar (4-0), mostrant des del primer moment un alt nivell de joc. A les semifinals, el conjunt català va imposar-se amb autoritat als Tucans (2-0).

Noticias relacionadas

A la gran final contra CP Skulls, el Cent Patins no va poder endur-se la victòria en un partit intens i molt igualat, que no es va decidir fins als instants finals. Tot i els esforços del conjunt català, el duel es decantaria a favor de l’equip valencià amb un últim gol aconseguit quan Cent Patins jugava sense portera.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL