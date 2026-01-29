PATINATGE
HCR Cent Patins acaricia la Copa de la Reina en una final molt ajustada
L’equip vallesà es va proclamar subcampió de la Copa de la Reina després de caure a la final davant el CP Skulls d’Almàssera (2-4). La competició, disputada a la pista de Hockey Canterac de Valladolid, va comptar amb la participació de fins a tres equips catalans.
HCR Cent Patins va iniciar el seu camí a la competició amb una victòria contundent als quarts de final davant Las Lobas d’Íscar (4-0), mostrant des del primer moment un alt nivell de joc. A les semifinals, el conjunt català va imposar-se amb autoritat als Tucans (2-0).
A la gran final contra CP Skulls, el Cent Patins no va poder endur-se la victòria en un partit intens i molt igualat, que no es va decidir fins als instants finals. Tot i els esforços del conjunt català, el duel es decantaria a favor de l’equip valencià amb un últim gol aconseguit quan Cent Patins jugava sense portera.
- Barcelona - Copenhague, en directo hoy: partido de Champions League, en vivo
- Benfica - Real Madrid, en directo hoy: partido de Champions League, en vivo
- Así quedan los cruces de la Champions League: cuadro, equipos clasificados y posibles rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético
- Los cuatro posibles rivales del Barça en octavos de final de la Champions League
- Así queda la clasificación de la Champions League en directo tras la última jornada
- Champions League: reacciones, polémicas y última hora de Barcelona y Real Madrid, en directo
- La decisión final del Barça sobre el fichaje de Etta Eyong
- Mercado de fichajes, hoy 28 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...