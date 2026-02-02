Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ter StegenLesión RaphinhaLesión Ter StegenAlcarazArbeloa MadridMarc BernalLesión BellinghamCristiano RonaldoPróximo partido AlcarazMercado BarçaNFL MadridJoan PradellsFIA MercedesCruces playoffs ChampionsRivales Barcelona ChampionsRival Real Madrid ChampionsFechas playoffs ChampionsMercado de FichajesJorge ReyLotería NacionalJota JordiAEMET
instagramlinkedin

PATINATGE

El HC Ripoll i el CH Mataró, campions i campiones de la Copa Generalitat masculí i femení 2026

L’equip amfitrió s’ha proclamat campió de la Copa Generalitat Masculina 2026 després d’imposar-se amb autoritat al CE Noia per 5-1.

El HC Ripoll i el CH Mataró, campions i campiones de la Copa Generalitat masculí i femení 2026

El HC Ripoll i el CH Mataró, campions i campiones de la Copa Generalitat masculí i femení 2026 / UFEC

SPORT.es

SPORT.es

El conjunt ripollès ha deixat el partit pràcticament sentenciat en una primera part espectacular. Biel Jutglar ha estat protagonista amb dos gols ràpids que han permès al Ripoll avançar-se al marcador. En només tres minuts, l’equip ha ampliat encara més l’avantatge amb les dianes d’Arnau Font, Albert Manuel i Oriol Devesa, deixant la final molt encarrilada. El CE Noia ha aconseguit retallar diferències amb un gol de Gerard Montserrat, però el descans s’ha arribat amb un clar 5-1 favorable al HC Ripoll.

A la segona meitat, el conjunt local ha sabut gestionar l’avantatge amb solvència, mantenint el control del joc i assegurant un triomf que li permet alçar el títol davant la seva afició. Amb aquest triomf, el HC Ripoll certifica una actuació excel·lent i es proclama campió de la Copa Generalitat Masculina 2026.Nil Genero i Albert Manuel anotarien pels locals, un gol de Gerard Montserrat no li serviria als de Sant Sadurní. Dos gols de Martí Balcells farien el 9 a 2 definitiu.

Per la seva banda, el CH Mataró s’ha proclamat campió de la Copa Generalitat Femenina 2026 després d’imposar-se amb autoritat al CH Caldes en una final intensa i dominada per l’equip maresmenc. El conjunt de Mataró ha marcat el ritme des dels primers minuts, amb una primera part de gran nivell ofensiu. Joana Pont, Mar Parés i Nina Almirall, amb dos gols, han estat protagonistes en atac. Tot i el gol d’Aina Lleonart per al CH Caldes a la primera meitat, el Mataró ha mantingut el control del partit, gestionant el ritme i les possessions per arribar al descans amb avantatge.

Noticias relacionadas

A la represa, Carmen Cabeza ha retallat diferències amb el 4-2, però la reacció del Mataró ha estat immediata. Joana Pont ha anotat el cinquè gol per encarrilar definitivament la final (5-2), i posteriorment Joana Pont i Sara Rodríguez han tornat a veure porteria per ampliar l’avantatge. Amb aquests gols, el Mataró ha deixat el partit sentenciat i ha certificat una victòria clara (8-2) que permet a l’equip aixecar el trofeu de la Copa Generalitat Femenina 2026.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL