PATINATGE
El HC Ripoll i el CH Mataró, campions i campiones de la Copa Generalitat masculí i femení 2026
L’equip amfitrió s’ha proclamat campió de la Copa Generalitat Masculina 2026 després d’imposar-se amb autoritat al CE Noia per 5-1.
El conjunt ripollès ha deixat el partit pràcticament sentenciat en una primera part espectacular. Biel Jutglar ha estat protagonista amb dos gols ràpids que han permès al Ripoll avançar-se al marcador. En només tres minuts, l’equip ha ampliat encara més l’avantatge amb les dianes d’Arnau Font, Albert Manuel i Oriol Devesa, deixant la final molt encarrilada. El CE Noia ha aconseguit retallar diferències amb un gol de Gerard Montserrat, però el descans s’ha arribat amb un clar 5-1 favorable al HC Ripoll.
A la segona meitat, el conjunt local ha sabut gestionar l’avantatge amb solvència, mantenint el control del joc i assegurant un triomf que li permet alçar el títol davant la seva afició. Amb aquest triomf, el HC Ripoll certifica una actuació excel·lent i es proclama campió de la Copa Generalitat Masculina 2026.Nil Genero i Albert Manuel anotarien pels locals, un gol de Gerard Montserrat no li serviria als de Sant Sadurní. Dos gols de Martí Balcells farien el 9 a 2 definitiu.
Per la seva banda, el CH Mataró s’ha proclamat campió de la Copa Generalitat Femenina 2026 després d’imposar-se amb autoritat al CH Caldes en una final intensa i dominada per l’equip maresmenc. El conjunt de Mataró ha marcat el ritme des dels primers minuts, amb una primera part de gran nivell ofensiu. Joana Pont, Mar Parés i Nina Almirall, amb dos gols, han estat protagonistes en atac. Tot i el gol d’Aina Lleonart per al CH Caldes a la primera meitat, el Mataró ha mantingut el control del partit, gestionant el ritme i les possessions per arribar al descans amb avantatge.
A la represa, Carmen Cabeza ha retallat diferències amb el 4-2, però la reacció del Mataró ha estat immediata. Joana Pont ha anotat el cinquè gol per encarrilar definitivament la final (5-2), i posteriorment Joana Pont i Sara Rodríguez han tornat a veure porteria per ampliar l’avantatge. Amb aquests gols, el Mataró ha deixat el partit sentenciat i ha certificat una victòria clara (8-2) que permet a l’equip aixecar el trofeu de la Copa Generalitat Femenina 2026.
