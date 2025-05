Gutiérrez, Fajardo i Sàlvia, campions de Catalunya d’esquaix en categories sub 9 i sub 19

El Mèlich SportsClub de Sant Just Desvern ha acollit el Campionat de Catalunya d’esquaix sub 9 i sub 19, amb més de 20 participants de clubs d’arreu del país.

En sub 9 masculí, Arián Gutiérrez (CE Mediterrani) s’ha proclamat campió després de vèncer a la final Bru Del Alcázar per 3-1. Miguel Luiz Oliveira, també del Mediterrani, ha superat Adrià Martínez (Euro Sport La Pineda) en el partit pel tercer lloc.

En sub 19 femenina, Montse Fajardo (Can Busqué Igualada/BGS) ha dominat la lligueta i ha derrotat Anna Sàlvia (Mèlich) per 3-0 en el duel decisiu. Sàlvia ha assegurat la segona posició superant Mar Ruiz (CEAC Sant Vicenç).

En sub 19 masculí, el títol ha estat per al local Oriol Sàlvia, que ha guanyat la final davant Carlos Martín (CN Sant Andreu/BGS), retirat per lesió. El podi l’han completat Pol Asensio (3r) i Bernat Serna (4t).