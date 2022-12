Guillem Pujol, Claudia Giralt i el CN Sabadell, grans triomfadors del Campionat de Catalunya de Fons Indoor “Open”

El CN Sabadell s’ha proclamat campió amb 153 punts, per davant del CN Mataró (125 punts) i el CN Barcelona (75 punts) En categoria absoluta femenina, primer lloc per a Claudia Giralt, del CN L’Hospitalet

La Nova de l’Escullera del CN Barcelona ha estat l’escenari del Campionat de Catalunya de Fons Indoor “Open”, en piscina de 25 metres. Una competició on el CN Sabadell s’ha proclamat campió amb 153 punts, per davant del CN Mataró (125 punts) i el CN Barcelona (75 punts).

En categoria absoluta masculina, or per a Guillem Pujol, del CN Mataró, amb una marca de 31:12.78, plata per a Ferran Julià, del CN Sabadell (31:30.12) i bronze per a RaulSantiango, del CN Sant Andreu (31:17.71).

En categoria absoluta femenina, primer lloc per a Claudia Giralt, del CN L’Hospitalet, amb un temps de 34:31.75, segon lloc per a Clara Martínez de Salinas, de l’EM Olivar (34:37.21) i tercer lloc per a Júlia Coll, del CN Olot (35:43.38).

Cal destacar també que Carlos Ortiz ha establert la millor marca catalana de 2.000 metres 18 anys (21:02.94) i de 3.000 metres (31:39.66).