PITCH AND PUTT
Gualta Hotel Santa Anna l’Estartit primer líder de l’Interclubs
El cap de setmana del 14 i 15 de febrer es va jugar la segona prova del Campionat de Catalunya per Equips FCPP 2026, organitzat per la Federació Catalana de Pitch & Putt, en diferents seus d’arreu del país. Algunes divisions i zones van haver d’ajornar la prova a causa dels forts vents que bufaven a la zona. Tot i això, es va poder jugar amb normalitat als camps de Pitch & Putt Portal del Roc, P&P Hcp1, P&P Lleida, P&P Sant Cebrià i P&P Vallromanes.
A Primera Divisió hi participen 18 equips i 144 jugadors/es. La competició es va jugar al Pitch & Putt Portal del Roc (Vilanova i la Geltrú), amb un format que combina 4 jugadors/es en modalitat individual i dues parelles en modalitat fourball (cada jugador/a juga la seva bola i es comptabilitza el millor resultat de la parella).
En la classificació individual amb 72 participants, el millor resultat va ser pel Fernando Cano (P&P Gualta Hotel Santa Anna l’Estartit), amb una targeta de 7 cops sota par, el va seguir José Romero (Gualta Baix Empordà) a dos cops. Per la tercera posición hi va haver un empat a 50 cops entre Martí Moreno (Franciac Pitch), Eduard Ramos (Chicago GC Accura Teià), Berenguer Ortí (P&P Badalona Embalatges Novellón), Jorge Olmos (Nou Vallès), Amador Rodríguez (Sant Cebrià Blau Restaurant Casa Carlos) i Lluís Cucurull (Urgell Pitch).
En la modalitat de parelles, la millor targeta va ser per Jordi Coromines / Juan Martínez (Gualta Hotel Santa Anna l’Estartit) amb un excel·lent resultat de 9 cops sota par, en segona posició i 46 cops, es van situar Elia Folch / Salvador Moreu (P&P Badalona Embalatges Novellón) i la tercera plaça amb 47 cops, va ser compartida per Ferran Esquerra / Josep Lluís Trepat (Gualta Baix Empordà) i Adrián Vázquez / Carles Marqués (Sant Cebrià Blau Restaurant Casa Carlos).
L'equip guanyador de la prova i líder de la classificació general va ser Gualta Hotel Santa Anna l’Estartit, amb un acumulat de 199 cops i unes targetes de joc de 47, 53 i 54 les individuals i 45 la de parelles, en segona posició va quedar P&P Badalona Embalatges Novellón amb 201 cops i tercer va ser Franciac Pitch, amb 204.