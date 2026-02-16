Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PITCH AND PUTT

Gualta Hotel Santa Anna l’Estartit primer líder de l’Interclubs

Campionat de Catalunya per Equips FCPP 2026

Campionat de Catalunya per Equips FCPP 2026 / UFEC

SPORT.es

SPORT.es

El cap de setmana del 14 i 15 de febrer es va jugar la segona prova del Campionat de Catalunya per Equips FCPP 2026, organitzat per la Federació Catalana de Pitch & Putt, en diferents seus d’arreu del país. Algunes divisions i zones van haver d’ajornar la prova a causa dels forts vents que bufaven a la zona. Tot i això, es va poder jugar amb normalitat als camps de Pitch & Putt Portal del Roc, P&P Hcp1, P&P Lleida, P&P Sant Cebrià i P&P Vallromanes.

A Primera Divisió hi participen 18 equips i 144 jugadors/es. La competició es va jugar al Pitch & Putt Portal del Roc (Vilanova i la Geltrú), amb un format que combina 4 jugadors/es en modalitat individual i dues parelles en modalitat fourball (cada jugador/a juga la seva bola i es comptabilitza el millor resultat de la parella).

En la classificació individual amb 72 participants, el millor resultat va ser pel Fernando Cano (P&P Gualta Hotel Santa Anna l’Estartit), amb una targeta de 7 cops sota par, el va seguir José Romero (Gualta Baix Empordà) a dos cops. Per la tercera posición hi va haver un empat a 50 cops entre Martí Moreno (Franciac Pitch), Eduard Ramos (Chicago GC Accura Teià), Berenguer Ortí (P&P Badalona Embalatges Novellón), Jorge Olmos (Nou Vallès), Amador Rodríguez (Sant Cebrià Blau Restaurant Casa Carlos) i Lluís Cucurull (Urgell Pitch).

En la modalitat de parelles, la millor targeta va ser per Jordi Coromines / Juan Martínez (Gualta Hotel Santa Anna l’Estartit) amb un excel·lent resultat de 9 cops sota par, en segona posició i 46 cops, es van situar Elia Folch / Salvador Moreu (P&P Badalona Embalatges Novellón) i la tercera plaça amb 47 cops, va ser compartida per Ferran Esquerra / Josep Lluís Trepat (Gualta Baix Empordà) i Adrián Vázquez / Carles Marqués (Sant Cebrià Blau Restaurant Casa Carlos).

L'equip guanyador de la prova i líder de la classificació general va ser Gualta Hotel Santa Anna l’Estartit, amb un acumulat de 199 cops i unes targetes de joc de 47, 53 i 54 les individuals i 45 la de parelles, en segona posició va quedar P&P Badalona Embalatges Novellón amb 201 cops i tercer va ser Franciac Pitch, amb 204.

