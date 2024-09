El Gran Premi Catalunya obre la temporada de bitlles 2024/2025

El pròxim dissabte 7 de setembre, les pistes de bitlles Daniel Cervera de la Sénia (Montsià), seran l'escenari de l'obertura oficial de la temporada 2024-2025 de bitlles catalanes, amb la celebració del 15è Gran Premi Catalunya - Supercopa, que aquest any servirà per commemorar els 35 anys del Club de Birles la Sénia.

Hi participarà el bo i millor de les bitlles catalanes: el C.B. la Penya del Bistec, campió de Catalunya, el C.B.C. Alls Secs Piquen, campió de la Copa Generalitat, el C.B. la Sénia, com a club amfitrió, i les Seleccions Catalanes absoluta (masculina i femenina), sub 25 i infantil, formades pels jugadors i jugadores més destacats en les competicions individuals de la temporada passada .A més, els equips Alls Secs Piquen i la Penya del Bistec es disputen entre ells la Supercopa.