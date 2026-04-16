TIR OLÍMPIC
Gran participació en el Campionat de Catalunya de Joves Promeses
El passat 12 d’abril es va celebrar el Campionat de Catalunya de Joves Promeses amb una participació de gairebé 50 esportistes. També vam tenir com a convidats el club de França Societe de Tir Narbonne per la col·laboració amb la Lliga Bori. Alguns dels campions i campiones van ser O. Figueras (Aire Sub23 Femenines), D. Pandey (Aire Sub23 Masculins), C.Borras (Aire Juvenils Femenines) i A.Corbell (Aire Juvenils Masculins).
