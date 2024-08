Gran paper de les seleccions catalanes de vòlei platja al campionat d'Espanya

Les Seleccions Catalanes de vòlei platja que han participat al Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques, celebrat a Lorca, han tancat el campionat amb un gran paper després d’aconseguir finalitzar amb tots els equips entre les quatre primeres posicions i certificar dues plates i un bronze. Les seleccions infantils, masculina i femenina, són les que han aconseguit les dues medalles de plata.

Tant David García, seleccionador femení, com Conrad Rovira, seleccionador masculí, han fet arribar les seves seleccions fins al segon calaix del podi en el Campionat d’Espanya de vòlei platja. La selecció infantil femenina, formada per Aina Amenós i Júlia Crous, aconseguien arribar a la gran final després de superar al País Basc a semifinals. En la lluita per l’or es van enfrontar a la selecció asturiana i, tot i lluitar fins al final, les asturianes es van aconseguir imposar-se en el set de desempat. Les més joves de García assolien així una més que destacada medalla de plata.

Gran paper també de Cristian Sánchez i Roger Monzó amb la selecció infantil masculina. Els joves jugadors certificaven el seu passi a la final després de guanyar a la selecció de Canàries. En la lluita per l’or els catalans s’enfrontaven contra la selecció andalusa que no va donar opcions tancant el partit amb un 2-0 al marcador, tot i el bon joc de la dupla catalana.

Tots els equips han acabat entre les quatre primeres posicions

Fins al tercer calaix del podi aconseguia pujar la Selecció Catalana cadet femenina, formada per Aina Ginestà i Gala Sierra. Després d’arribar a semifinals certificant un campionat espectacular, les catalanes no van poder superar a Cantàbria. En la lluita pel tercer calaix del podi les catalanes es van enfrontar a la selecció de les Balears i després de remuntar un primer set en contra Ginestà – Sierra s’imposaven en el tercer set assegurant així el bronze per Catalunya.

Finalment, la selecció cadet masculina, defensada per Kai Erickson i Noah Maseras, van finalitzar el Campionat d’Espanya en quarta posició. A semifinals, la dupla catalana va caure per un ajustadíssim 2-1 davant la selecció de Balears. En la lluita pel bronze, els catalans van perdre per la mínima davant la selecció andalusa. Un partit molt lluitat sense la recompensa del podi, però que tancava un gran campionat per part de la selecció catalana.