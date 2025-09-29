KICK-BOXING
Gran paper dels catalans al campionat d’Europa júnior a Jesolo
Catalunya ha estat representada pels joves esportistes Alexia i Xènia Martínez, Núria i Jordi Garcia, Gorka, Gifré Arbó, Marc Gómez i Omar Bellebna
L’equip català ha tingut una actuació destacada al Campionat d’Europa Júnior de KickBoxing celebrat a Jesolo, Itàlia. Els joves esportistes Alexia i Xènia Martínez, Núria i Jordi Garcia, Gorka, Gifré Arbó, Marc Gómez i Omar Bellebna han demostrat un gran nivell i han representat Catalunya amb orgull i entrega.
Xènia Martínez ha aconseguit dues medalles de bronze, mentre que Jordi Garcia i Gifré Arbó han obtingut la medalla de plata en les seves respectives categories. La gran victòria ha arribat amb Omar Bellebna, que s’ha proclamat campió d’Europa amb una merescuda medalla d’or.
Els resultats parlen per si sols i confirmen el potencial del kickboxing català en l’àmbit internacional.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Barcelona - Real Sociedad, en directo: alineaciones, horario y dónde ver | LaLiga EA Sports
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Barça - Real Sociedad
- Lo que no se vio del Barça-Real Sociedad: de la 'ópera' de Pedri y Lamine al enfado morrocotudo de Flick
- El cara a cara más tenso de 'El Chiringuito': Roncero y Soria llegan a las manos
- Lo que no se vio del derbi: el pique de Vinicius con Giuliano, el enfado de Carvajal y el móvil de Florentino
- A Vinicius lo vendería hoy mismo: ni sus compañeros lo aguantan
- El Al-Ittihad piensa en Xavi Hernández
- Xabi Alonso y cinco jugadores, los grandes señalados de la debacle