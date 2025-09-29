Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Gran paper dels catalans al campionat d’Europa júnior a Jesolo

Catalunya ha estat representada pels joves esportistes Alexia i Xènia Martínez, Núria i Jordi Garcia, Gorka, Gifré Arbó, Marc Gómez i Omar Bellebna

Omar Bellebna s’ha proclamat campió d’Europa amb una medalla d’or

SPORT.es

L’equip català ha tingut una actuació destacada al Campionat d’Europa Júnior de KickBoxing celebrat a Jesolo, Itàlia. Els joves esportistes Alexia i Xènia Martínez, Núria i Jordi Garcia, Gorka, Gifré Arbó, Marc Gómez i Omar Bellebna han demostrat un gran nivell i han representat Catalunya amb orgull i entrega.

Xènia Martínez ha aconseguit dues medalles de bronze, mentre que Jordi Garcia i Gifré Arbó han obtingut la medalla de plata en les seves respectives categories. La gran victòria ha arribat amb Omar Bellebna, que s’ha proclamat campió d’Europa amb una merescuda medalla d’or.

Els resultats parlen per si sols i confirmen el potencial del kickboxing català en l’àmbit internacional.

