Gran actuació de l'RCTB -1899 al campionat d'Espanya Infantil per equips
Gran actuació de l’RCTB-1899 al Campionat d’Espanya Infantil per Equips – Trofeu Joan Compta ‘In Memoriam’, que un any més s’ha disputat a les instal•lacions del CT La Salut 1902. El club barceloní ha aconseguit proclamar-se campió en la categoria masculina i ha assolit el subcampionat en la femenina. L’equip masculí de l’RCTB-1899 es va proclamar campió d’Espanya després de superar el Real Grupo de Cultura Covadonga per 3-2 en una final molt disputada. L’equip estava format per Pablo Jiménez, Tim Franco, Eric Xue i Arvind Soler. Per arribar a la final, els barcelonins van superar el CT València, el CT Barcino, el Círculo Cultural Mercantil e Industrial de Vigo i el Campus Tenis Club, completant així un gran campionat. En categoria femenina, l’RCTB-1899 es va quedar a les portes del títol després de cedir davant el Global Tennis Club per 3-1. L’equip barceloní el van integrar Victoria Meza, Maria Pascual i Carlota Rigot, que van completar una destacada participació en el torneig.
ANA LLAUDET I SÒNIA DELGADO, CAMPIONES DEL MÓN +45
Ana Llaudet (RCTB-1899) i Sònia Delgado (CE Valldoreix) s’han proclamat campiones del món +45 amb la selecció espanyola als ITF Masters World Championships a Lisboa. L’equip espanyol, format també per les balears Piti Sintes i Núria Llagostera, ha completat un campionat impecable i ha acabat aixecant el títol mundial després de superar Portugal i Sud-àfrica a la fase de grups, Turquia (3-0) als quarts de final, Canadà (3-0) a les semifinals i Alemanya (2-0) a la gran final. Un nou èxit internacional per a Llaudet i Delgado, que han estat peces importants d’un combinat espanyol que ha dominat la competició i s’ha coronat campió del món a Lisboa.
IAN BARROETA, CAMPIÓ D’EUROPA SUB-16, I LILIANA CHETRY, SUBCAMPIONA
El tennis català ha tingut paper destacat en les Copes d’Estiu sub-16, amb dos grans resultats protagonitzats per Ian Barroeta i Liliana Chetry. El jugador de l’RCTB-1899 s’ha proclamat campió d’Europa amb la selecció espanyola Sub 16 masculina, mentre que la també tennista del club barceloní Liliana Chetry ha assolit el subcampionat d’Europa amb l’equip femení.Barroeta ha format part del combinat espanyol que va conquerir la Borotra Cup a Le Touquet (França), juntament amb el balear Toni Escarda i el madrileny Fernando Fontán, amb Àlex Arànega com a capità. Espanya va superar 2-0 la República Txeca en la final i va aconseguir així el vuitè títol europeu sub-16 masculí de la seva història.
Per la seva banda, Liliana Chetry va pujar al segon esglaó del podi a la Helvetia Cup, disputada a Mariánské Lázn (República Txeca). La jugadora barcelonina va integrar l’equip espanyol al costat de l’asturiana Paola Piñera i la càntabra Ailish García Fernández, amb Júlia Payola com a capitana. Les espanyoles van cedir 0-2 davant la República Txeca en la final, aconseguint una destacada medalla de plata. A més, els dos equips s’han classificat per disputar el Mundial Davis Cup Juniors i Billie Jean King Cup Juniors a El Caire (Egipte), del 2 al 8 de novembre.
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