Gran activitat de les Seleccions Catalanes i Valencianes a Amposta

Amposta va reunir a les Seleccions Catalanes i de la Comunitat de València Una gran jornada de preparació i convivència per a les nostres seleccions

Amposta va ser l’escenari d’una activitat que va reunir a les Seleccions Catalanes i de la Comunitat de València de les categories de base, infantils, cadets i juvenils, femenines i masculines que estan preparant, totes elles, el pròxim Campionat d’Espanya de Seleccions Territorials (CESA) que tindrà lloc la primera setmana del mes de gener de 2023, a Benidorm.

Durant tota la jornada, al Pavelló Municipal d’Amposta i al Pavelló del Centre de Tecnificació, totes les seleccions van realitzar una sessió d’entrenament i un partit que enfrontava, per categories, als conjunts d’ambdues comunitats. Tot plegat una gran jornada de preparació i convivència per a les nostres seleccions, que continuen treballant per arribar en el millor moment a la cita de Benidorm.