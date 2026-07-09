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UFEC

Graduació del postgrau de lideratge femení WESE

S'ha celebrat en el marc de la Gala Dona i Esport

Les graduades recullen el diploma

Les graduades recullen el diploma / UFEC

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En el marc de la Gala Dona i Esport, s’ha celebrat la graduació d’una nova promoció d’onze dones del postgrau Women Executive Sports Education (WESE), un programa pioner impulsat per la UFEC amb el suport del Departament d’Esports, que s'ha consolidat com una formació de referència en el desenvolupament del lideratge femení dins del sector esportiu.

La nova promoció se suma al total de 70 professionals que han passat pel programa des de la seva creació, reforçant una xarxa de lideratge femení cada vegada més present en federacions, clubs, institucions i empreses vinculades al sector esportiu.

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