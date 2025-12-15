El Govern impulsa la IA para optimizar la nutrición y el rendimiento de los deportistas del CAR

La inteligencia artificial dejó de ser una promesa futurista para convertirse en una herramienta decisiva en el deporte de alto rendimiento. Desde el análisis milimétrico del rendimiento físico hasta la nutrición, la prevención de lesiones y la toma de decisiones tácticas, los algoritmos ya influyen en lo que ocurre antes, durante y después de la competición. En una era donde cada detalle cuenta, la tecnología está redefiniendo la forma de entrenar, competir y ganar, marcando un antes y un después en la élite deportiva.

El Govern, mediante el Centre d'Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat, del Departament d'Esports, del CTTI i la Secretaria de Telecomunicacions i Transformació Digital del Departament de Presidència, impulsó dos iniciativas innovadoras con el objetivo de potenciar el seguimiento nutricional de los deportistas de élite y el rendimiento de los atletas en los saltos de trampolín.

Actualmente, el seguimiento de la dieta en el CAR se realiza introduciendo los datos de forma manual y cada deportista lleva el control de su registro, que posteriormente debe compartir con las nutricionistas del centro. No obstante, para agilizar el proceso, se desarrolló un sistema basado en inteligencia artificial para automatizar la identificación, registro y seguimiento nutricional de los alimentos de consumen.

Para la detección y clasificación de los alimentos, se instaló un tótem con cámara - facilitado por la empresa LogMeal - en el comedor del centro que escanea las bandejas. Con una precisión del 98% en la identificación de los alimentos, el sistema asigna y almacena automáticamente la información de los platos en el perfil de cada deportista.

Una herramienta que reduce el tiempo y minimiza los errores asociados a la introducción manual de los datos. Por tanto, agiliza el proceso y ayuda a las nutricionistas a ganar eficiencia en su labor. Se realizó una primera fase del piloto durante cuatro meses y, ahora, se llevará a cabo una segunda.

Por otro lado, se puso en marcha otra prueba piloto que consiste en el desarrollo de un juez virtual para valorar de forma automatizada la parte objetiva de los saltos de trampolín en el gimnasio y proporcionar datos en tiempo real.

En esta línea, se diseñó un sistema de cámaras y modelos de visión por computadora para analizar los movimientos de los atletas, pues capta la altura y la duración del salto, así como el punto de contacto con la cama elástica. Los deportistas pueden consultar los resultados y compararlos con sesiones anteriores.

Ambas iniciativas fueron presentadas el lunes en un CAR de Sant Cugat que recibió la visita institucional de el conseller d’Esports, Berni Álvarez; el secretari general de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Tort, y el secretari general del Departament d’Esports y president del consell d’administració del CAR, Abel Garcia.

"El futuro pasa por proyectos como el 'restyling', iniciativas pensadas para que el día a día de los deportistas sea lo más eficaz posible y esté orientado a mejorar su rendimiento. Se trata de hacerles la vida más fácil y más eficiente para que puedan rendir al máximo", garantizó Berni Álvarez, conseller d’Esports. "Cada vez más, el éxito en el alto rendimiento depende de pequeños detalles, y todo ello está directamente ligado a mejorar el rendimiento del deportista", añadió.

Por su parte, el secretari general de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Tort, compartió que "son claros ejemplos de cómo la inteligencia artificial puede mejorar los servicios públicos cuando se aplica con responsabilidad y con propósito. Con responsabilidad, porque combina las capacidades de la IA con la profesionalidad de un centro de alto rendimiento; y con propósito, porque permite que los profesionales se centren en aquello que aporta un valor real".