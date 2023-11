El Govern empodera les entitats catalanes, l’ànima del sistema esportiu del país

Esportcat aboca “més recursos que mai” perquè la pràctica esportiva arribi a tot arreu i promogui la cohesió social i els valors

Sense les entitats, l’esport català no es pot mantenir viu. Per això, el compromís del Govern amb el teixit esportiu és clar i absolut des de l’inici de la legislatura. Clubs, federacions, consells esportius i altres agents que fan rutllar l’esport del país han vist com l’acompanyament d’Esportcat-Generalitat de Catalunya i el suport econòmic ha anat augmentant per fer possible de Catalunya un país esportiu, divers, ric, cohesionat socialment i de prestigi.

Fets, esforços i recursos cap a les entitats, que són el pal de paller del sistema esportiu català. El suport econòmic del Govern, un acompanyament global amb mirada àmplia, s’ha fet efectiu amb dos objectius: empoderar encara més el sistema esportiu català i projectar l’esport femení, amb més referents femenins, més visibilitat i més recursos.

El pressupost destinat a l’esport arriba als 90 milions d’euros, la partida més gran dels últims 12 anys

“Volem que l’esport arribi a tothom i a tot arreu, i hi estem abocant més recursos que mai”, assegura el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a la vegada que subratlla l’augment del 27% del pressupost destinat a l’esport, “arribant als 90 milions d’euros, la partida més gran dels darrers 12 anys”.

President Aragonès: "L'esport ens omple d'energia i vitalitat, i fa del nostre país una nació ben viva"

Pel que fa als clubs, l’increment econòmic ha estat més que notable en dos anys. S‘ha passat de 750.000 euros a 3 milions el 2022 –multiplicant per quatre els imports- i a 4,5 milions aquest 2023 –un 50% més-, uns ajuts que, amb especial atenció a l’esport femení, han permès millorar les condicions d’entrenament i competició, així com l’esport base de centenars de clubs a tot el país.

Canvi de cicle

L’aposta també s’ha trasllat a les federacions, que han vist com augmentaven les aportacions d’Esportcat, que arriben als 14,2 milions, -l’any 2020 eren 9,5 milions- i enguany, a més, enmig d’un canvi de cicle, ja que a partir d’ara aquestes coneixeran l’import específic per a la temporada següent i, d’aquesta manera, podran apostar per plans de futur.

Quant als 44 consells esportius, artífexs de la promoció de l’esport escolar al país, els ajuts passaran aquest any de 5’3 a 6 milions d’euros (un 13,2% més) i es convocaran abans, de manera que rebran els diners amb anticipació. Cal afegir en aquest apartat la subvenció pel programa Esport Blanc Escolar, de 675.000 euros. Per tant, des dels ajuts del 2019 (l’últim abans de la pandèmia de la Covid-19), quan tenien una dotació de 5 milions d’euros, la partida ha crescut en prop de 2 milions.

D’altra banda, la Generalitat està destinant 200 milions d’euros a millorar i modernitzar les instal·lacions i equipaments esportius a Catalunya –s’està a punt de resoldre una primera convocatòria d’ajuts de 14 milions per a municipis de fins a 2.000 habitants-, una prova més que l’executiu té l’esport en el centre i treballa per donar resposta a les demandes que li fa el sector.

Homenatge a les arrels esportives del país

Per reconèixer la tasca dels clubs i federacions que contribueixen a la promoció i al creixement de l’esport a Catalunya, el Govern va homenatjar 78 entitats que enguany celebren 50, 75, 100 i 125 anys durant l’acte ‘Arrels esportives’, celebrat a l’INEFC Barcelona amb prop de 400 persones.

Un esdeveniment carregat de records i emocions, on 40 clubs catalans van rebre l’agraïment per haver arribar als 50 anys; 19, pels 75 anys, 18 clubs i federacions pel centenari, i el Palamós CF, pels 125 anys de vida. Pere Aragonès va assegurar durant l’acte que “l’esport català omple el país d’energia i vitalitat i contribueix a fer del nostre país una nació ben viva” i subratllava la “importància de l’esport i els seus valors, i tot el que aporten a la societat, des de la salut fins a la seva contribució a la cohesió dels pobles, viles, barris i ciutats del país”.

Per la seva banda, Anna Caula va lloar la feina de les entitats, que “són l'ànima de l'esport català i motiu d'orgull per al Govern" i afavoreixen ”la cohesió social, la inclusió i els valors”. Entitats que vetllen per promoure l'esport de base, integrar tots els col·lectius i projectar la riquesa de Catalunya com a país esportiu. L’acte va servir per mirar les arrels del teixit esportiu per encarar amb més força i il·lusió el futur de l'esport de Catalunya.

Anna Caula va agrair la tasca de les entitats, que promouen l’esport a Catalunya | SPORT.es / Arnau Carbonell