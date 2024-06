El Govern destina 10,1 milions d'euros per la tecnificació i l'alt rendiment dels esportistes

La vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà Pons, ha presidit l’entrega de les beques a 134 esportistes que durant aquesta temporada han rebut el suport del Govern de la Generalitat per dur a terme la seva preparació esportiva al Centre de Tecnificació Multiesportiu d’Esplugues de Llobregat. Aquest grup d’esportistes forma part del Programa d’Alt Rendiment Català (ARC), al qual el Govern ha destinat aquest curs 10,1 milions d’euros per potenciar el talent de més de 5.000 dones i homes i ajudar-los a arribar a l’elit.

Amb aquest acte, celebrat al complex esportiu d’Esplugues de Llobregat, l’executiu ha refermat el compromís amb l’alt rendiment català i el suport als esportistes en el seu camí cap a l’excel·lència. Tal com ha subratllat la vicepresidenta Vilagrà: “Catalunya és un referent arreu del món, no només per la qualitat dels seus esportistes sinó també per la gran xarxa que formen clubs, entitats i federacions esportives que treballen intensament per donar la millor preparació als esportistes”. Així mateix, ha posat en valor tots els centres acadèmics que contribueixen a garantir la professionalització del sector, entre ells l’Escola Catalana de l’Esport, que aquest any celebra els seus 40 anys de formació permanent.

A través del Programa d’Alt Rendiment Català (ARC), del qual formen part 5.333 esportistes catalans, el Govern, a través d’Esportcat, ha destinat aquest curs 10,1 milions d’euros a tots els programes d’alt rendiment i tecnificació, i ha atorgat beca a 552 esportistes de diversos nivells de 69 especialitats. Amb el suport de 284 entrenadors, el col·lectiu de nois i noies s’entrenen en 8 centres, un dels quals és el Centre de Tecnificació Multiesportiu d’Esplugues. La Generalitat ha destinat 650.000 euros per donar suport al centenar de joves d’aquest últim centre que avui han rebut la beca.

El Programa ARC aporta els elements tècnics, econòmics i materials necessaris per millorar les condicions de l’entrenament i de competició de l’esportista, sense deixar de banda la formació personal i acadèmica. En la piràmide del procés cap a l’excel·lència, l’esportista accedeix primer als punts de tecnificació (clubs), després passa pels Centres de Tecnificació Esportiva i, finalment, arriba al Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat.

L'acte va tenir lloc al Centre de Tecnificació Multiesportiu d’Esplugues de Llobregat / Gencat

Enguany, el Centre de Tecnificació Multiesportiu d’Esplugues ha acollit esportistes d’11 modalitats diferents: bàsquet, atletisme (cecs i deficients visuals, i paralítics cerebrals), ciclisme (pista), esgrima, patinatge artístic sobre gel, patinatge de velocitat sobre gel, handbol, natació artística, pentatló modern i voleibol. Del total des 134 esportistes, 98 són noies i 36 nois, que han gaudit d’una beca d’entrenament, d’intern/a o mixta. Pel que fa a les disciplines, les beques estaven repartides en bàsquet (24 esportistes); atletisme de cecs i deficients visuals (7); atletisme de paralítics cerebrals (2); ciclisme de pista (4); esgrima de sabre (9); patinatge artístic gel (5); patinatge de velocitat gel (13); handbol (20); natació artística (15); pentatló modern (6) i voleibol (29). A banda del d’Esplugues, la resta de centres de tecnificació repartits per Catalunya són el de Terres de l’Ebre-Amposta (Tarragona), el de Banyoles (Girona), el del Ripollès (Girona), el de la Seu d’Urgell (Lleida), el de la Vall d’Aran i el Barcelona International Sailing Center (Sant Adrià del Besòs).

Per la seva banda, la secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física, Anna Anna Caula i Paretas, ha afirmat que els esportistes de tecnificació “comparteixen l’ADN esportiu del país i són capaços d’excel·lir tant en el món competitiu com en l’acadèmic”. “Amb els recursos que els ofereix el Govern, els fem el camí més còmode possible per arribar a dalt de tot”, ha conclòs.

Durant l’acte, a la vicepresidenta i la secretària general, l’han acompanyat Aleix Villatoro Oliver, director del Consell Català de l’Esport (CCE); Oriol Marcé Puig, subdirector d’Activitats Esportives i Infraestructures del CCE; Pilar Pina Bergés, directora de l’Institut Joaquim Blume; Carles Giralt Grau, responsable de l’Àrea d’Alt Rendiment i Esport Federat, així com presidents, entrenadors i representants de diverses federacions, entre d’altres.

Més de 60 anys al servei de la tecnificació esportiva

El Centre de Tecnificació Multiesportiu d’Esplugues es va fundar el 1962 amb l’objectiu de potenciar el talent de les i els esportistes catalans i poder adaptar les necessitats individuals de cada persona als entrenaments. En el mateix recinte, es troba la Residència Esportiva Joaquim Blume, on les i els atletes descansen i s’alimenten. Els estudis es duen a terme a l’Institut Joaquim Blume, just al costat, on s’adapten els horaris als entrenaments.

Les instal·lacions esportives estan preparades per poder practicar diversos esports i consten de sala d’esgrima, gimnàs, piscina coberta, pavelló triple, sala de tir, pista de futbol de gespa artificial, pista poliesportiva i recta d’atletisme. A part també hi ha aules d’estudi, sala de projeccions i sala d’actes per 300 persones. A banda, compten amb serveis de suport, com ara centre mèdic, on es desenvolupen els programes de valoració del grau d’entrenament i de seguiment biològic en els esportistes, així com d’adopció de mesures terapèutiques d’orientació i de rehabilitació.