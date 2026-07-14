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El Govern destina 1,8 millones de euros a la UFEC para impulsar el deporte federado catalán

La subvención aumenta en casi 800.000 euros respecto al año pasado y servirá para financiar diferentes programas y actividades deportivas

Joan Vehils (director de SPORT), Gerard Esteva (presidente de la UFEC), Berni Álvarez (conseller d'esports de la Generalitat), Aitor Moll (consejero delegador de Prensa Ibérica), Abel García (secretari general d'Esports) e Isabel Pérez (secretaria general de la UFEC) en la alfombra roja de la Festa del Esport Català 2026 en el Auditorio del CaixaForum

Joan Vehils (director de SPORT), Gerard Esteva (presidente de la UFEC), Berni Álvarez (conseller d'esports de la Generalitat), Aitor Moll (consejero delegador de Prensa Ibérica), Abel García (secretari general d'Esports) e Isabel Pérez (secretaria general de la UFEC) en la alfombra roja de la Festa del Esport Català 2026 en el Auditorio del CaixaForum / Dani BARBEITO y Gorka URRESOLA

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SPORT.es

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El Govern de la Generalitat ha aprobado una subvención directa de 1,8 millones de euros a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) con el objetivo de contribuir a la financiación de actividades, disciplinas y especialidades deportivas. La ayuda, que será concedida a través del Consell Català de l'Esport, cubrirá el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de octubre de 2026.

La subvención se distribuirá en dos anualidades: 1,44 millones de euros se abonarán en 2026, mientras que los 360.000 euros restantes se pagarán en 2027.

De esta forma, el Ejecutivo catalán aumenta por segundo año consecutivo su apoyo económico a la UFEC. El pasado año, la subvención ya creció un 18,82%, hasta alcanzar los 1,01 millones de euros. La nueva partida supone, por tanto, un incremento de casi 800.000 euros.

Los fondos permitirán a la entidad desarrollar diferentes iniciativas destinadas a fortalecer y promover el deporte federado catalán. Entre ellas se encuentran el apoyo a las entidades deportivas, la divulgación del deporte en catalán, el impulso del liderazgo femenino en el deporte y la organización de la Setmana Catalana de l'Esport.

La subvención también servirá para financiar la celebración del congreso de la ENGSO (European Non-Governmental Sports Organisation) y de la CUFADE (Confederación de Uniones de Federaciones Autonómicas Deportivas Españolas), así como diferentes proyectos relacionados con las estadísticas de rendimiento deportivo.

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Con esta aportación, el Govern da continuidad a la colaboración mantenida con la UFEC durante los últimos años. El objetivo es financiar programas y actividades que contribuyan a fomentar el asociacionismo deportivo y a consolidar el deporte como motor de transformación social, económica y cultural.

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