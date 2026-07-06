Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Portugal - EspañaCuadro MundialClasificación Tour de FranciaTour de Francia hoyEtapa 4 Tour de FranciaA qué hora juega EspañaPedriHorarios MotoGP GP de AlemaniaEspaña - PortugalHorario Bélgica - EEUUKang-In LeePedro MartínezMercado Fichajes hoyMundial 2026Wimbledon directoDónde juega EspañaMáximos goleadores EspañaGoleadores Mundial 2026TopuriaMiguel IndurainBandera EspañaLuis EnriqueCalendario partidos gratis Mundial 2026Noticias BarçaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

GOLF

Golf Montanyà corona les noves parelles campiones de Catalunya Dobles Absolut i Sènior 2026

La competició compta amb dues catègories, sènior i absoluta, tant en masculí com en femení

Els campions de les diferents categories, amb els seus trofeus

Els campions de les diferents categories, amb els seus trofeus / UFEC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
SPORT.es

SPORT.es

El Campionat de Catalunya Dobles Absolut i Sènior 2026 va viure dues jornades de competició a Golf Montanyà, que van servir per proclamar les noves parelles campiones de Catalunya en les categories Absoluta i Sènior.

La competició oficial de la FCGolf va reunir un total de 60 parelles, 30 en categoria Sènior i 30 en categoria Absoluta. La primera jornada es va disputar sota la modalitat Fourball Stroke Play Scratch, mentre que la segona es va jugar en format Greensome.

Un cop completats els 36 forats de competició, el títol Absolut Masculí va ser per a la parella formada per Albert Nebot i Joel Ramírez, que van completar el campionat amb un total de 135 cops. El subcampionat va ser per a Ignacio Aznárez i Luis Palomo, amb 136 cops.

En la categoria Absoluta Femenina, les noves campiones de Catalunya són Fiona del Olmo i Marta Bertran, amb un total de 145 cops. El subcampionat va correspondre a Mar Vidal i Bruna Roqueta, que van finalitzar amb 150 cops.

Pel que fa al Campionat de Catalunya Dobles Sènior Masculí, el títol oficial de la FCGolf va ser per a Mario German Salamanca i Nicolás Demont, amb un total de 150 cops, mentre que el subcampionat va recaure en José Luis Cantarian i Joan Ramon Fafila, amb 154.

Noticias relacionadas

Finalment, en la categoria Sènior Femenina, les noves campiones de Catalunya són Soledad Desvalls i Cristina Pamies, que van signar un total de 152 cops al llarg de les dues jornades. Les subcampiones van ser Cristina Jover i Encarna García, amb 163 cops

TEMAS

Añádenos en Google