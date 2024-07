Golf Llavaneras corona els nous campions de Catalunya Dobles Sènior 2024

El Campionat de Catalunya Dobles Sènior va finalitzar amb un rotund èxit de participació, amb un ple de 60 parelles competint pel títol oficial de la FCGolf, en què van mostrar la seva millor compenetració en un esport com el golf que acostuma a competir de manera individual.

Però en aquesta ocasió, el joc de parelles va donar emoció i competitivitat al torneig que va viure dues grans jornades de joc, la primera en la modalitat fourball i la segona, a Greensome, en un camp en magnífiques condicions i que va acabar coronant els nous campions de Catalunya Sènior masculí, mixte i femení.

Al torneig amb doble parella masculina, el títol oficial se'l va emportar la parella Pedro Murga-Michael Costello, amb un total de 138 cops, després de dues jornades de 71 i 67 impactes. El subcampionat va ser per a la parella formada per Manel López i Andreu Pérez, jugadors locals de Golf Llavaneras, amb 139 cops, amb dues targetes de 66 i 73 impactes.

Campiones femenines

La parella femenina nova campiona de Catalunya Sènior la formen Maria Trallero i Maria Carmen Floran, que van invertir 139 cops, amb targetes de 68 i 71 cops. El subcampionat femení va ser per a la parella Maria Torrens-Irrene Mlatiati, amb 145 cops, després de dues jornades de 72 i 73 impactes.

Finalment, a la competició per parelles mixte, la victòria i el títol va ser per a Guillem Arola i Mariona Omedes, amb 145 cops, amb targetes de 74 i 71 impactes. El subcampionat va ser per al matrimoni de Golf Vallromanes, Carlos Corbera i Carlota Sabaté, amb 146 cops, amb dues targetes de 73 impactes.