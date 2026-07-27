PATINATGE
La GoldenCat celebrarà la seva 5a edició a Cerdanyola del Vallès del 17 al 20 de setembre
El torneig comptarà amb la participació de Catalunya, França, Portugal, Alemanya i Angola
La Federació Catalana de Patinatge celebrarà la 5a edició de la GoldenCat, l'Open Internacional de seleccions d'hoquei patins, que tindrà lloc del 17 al 20 de setembre al Pavelló Municipal de Can Xarau de Cerdanyola del Vallès. La presentació de la competició ha comptat amb el president de la Federació, Benjamí Pons, i el responsable de Seleccions Catalanes, Alfred Verdaguer.
Amb el suport de la World Skate i emmarcada en la Setmana Catalana de l'Esport que organitza la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), amb el suport del Departament d’Esports de la Generalitat, la cita es consolida com una de les grans referències internacionals de la disciplina.
El torneig reunirà algunes de les millors seleccions del panorama mundial. En categoria masculina hi participaran Catalunya, França, Portugal i Angola, mentre que en categoria femenina el cartell el completaran Catalunya, França, Portugal i Alemanya, amb algunes de les principals potències internacionals de l'hoquei patins.
Durant la presentació, Benjamí Pons ha reconegut que "estem il·lusionats perquè tenim una nova edició de la GoldenCat a punt a Cerdanyola del Vallès, que serà durant aquests quatre dies la capital mundial de l'hoquei patins", i ha “serà una festa de l'hoquei patins que satisfarà a tothom”. Per la seva banda, Alfred Verdaguer ha posat en valor la preparació de les seleccions catalanes: "les nostres seleccions fa dies que estan treballant per arribar al màxim nivell i afrontar el repte de guanyar la GoldenCat".
Més enllà de la competició, la GoldenCat torna a ser una oportunitat per promocionar l'hoquei patins, fomentar l'esportivitat entre seleccions i apropar aquesta disciplina a tots els públics en un ambient festiu i familiar. Les entrades per a la GoldenCat 2026 ja estan a la venda a través de la plataforma de ticketing de setmanacatalanaesport.cat. La Federació convida tots els aficionats a viure en directe, del 17 al 20 de setembre, una competició que ja s'ha consolidat com una cita imprescindible de l'hoquei patins mundial.
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