PATINATGE
La GoldenCat 2026 ja ho té tot a punt per convertir Cerdanyola del Vallès en la capital mundial de l’hoquei patins
El Pavelló Municipal de Can Xarau acollirà la competició del 17 al 20 de septembre amb la participació de seleccions como Portugal, França o Angola
La cinquena edició de la GoldenCat ja té el calendari definit i tot a punt per celebrar-se del 17 al 20 de setembre al Pavelló Municipal de Can Xarau de Cerdanyola del Vallès. L'Open Internacional de seleccions d'hoquei patins, organitzat per la Federació Catalana de Patinatge, oferirà quatre dies de competició del millor hoquei patins internacional amb alguns dels combinats més destacats del panorama mundial.
Aquest torneig comptarà amb la participació de les seleccions de Catalunya, Portugal, França, Angola i Alemanya, que competiran en les categories sènior masculina i femenina. El calendari complet ja es pot consultar al web de la Federació.
L’esdeveniment s’emmarca en la VI Setmana Catalana de l’Esport, organitzada per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), amb el suport del Departament d’Esports de la Generalitat. El torneig també compta amb el suport de la World Skate.
Aquesta cinquena edició anirà més enllà de la competició sènior amb la Youth GoldenCat, que es disputarà els dies 18 i 19 de setembre a la pista annexa de Can Xarau. El torneig, en categories Aleví i Infantil, reunirà vuit equips distribuïts en dos grups: la selecció de Catalunya, la selecció de la Comunitat Valenciana, el CH Farners, el Reus Deportiu, el CP Congrés, l'HC Alpicat, La Vendéenne de França i el Cerdanyola CH, amfitrió de la competició.
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