El GM Tomas Sosa, primer guanyador del Campionat d’Actius Iberoamericà

A les instal·lacions de Can Massana de Sant Boi de Llobregat va tenir lloc la primera edició del Campionat d'Escacs Actius Iberoamericà, organitzat per la Federació Catalana d'Escacs amb la col·laboració de la Federació Iberoamericana d'Escacs i la Federació Espanyola d'Escacs.

En total hi han participat 150 esportistes de dotze estats diferents, entre els quals 15 eren Grans Mestres, 18 Mestres Internacionals i fins a un total de 71 titulats. La competició va consistir en un suís de grup únic de nou rondes al ritme de 15 minuts més 5 segons d'increment, vàlid per Elo Català i Fide. L'arbitratge fou dirigit per l'Àrbitre Internacional Miguel Ramos.

Després de les nou rondes jugades, el GM argentí Tomas Sosa es va alçar amb la victòria en solitari i de forma invicta després d'aconseguir vuit punts. D'aquesta manera, Sosa s'endugué el trofeu del primer premi i la suma de 1.000 euros.