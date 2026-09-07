El GM Jules Moussard corona un Open de Sants de rècord amb prop de 800 participants

L'Open Internacional de Sants - Ciutat de Barcelona 2026 ha clausurat una edició amb 800 participants. El campionat ha reafirmat la seva posició com el segon torneig d'escacs més important d'Europa.

El campió absolut ha estat el Gran Mestre francès Jules Moussard. En la classificació femenina, la Gran Mestre Irina Krush va quedar 14a a la general, mentre que al Grup A, el GM Daniel Alsina i Isaura San Juan es van adjudicar els trofeus masculí i femení com a millors classificats catalans.

Pel que fa als altres grups, Jhoan Sebastian Ortiz ha sigut el campió del Grup B amb i Sarah Casimir la millor participant femenina. Per la seva banda, al Grup C, Mario Campos es va proclamar campió.

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Aquest torneig s’emmarca en la VI Setmana Catalana de l’Esport 2026, que organitza la Unió de Federació Esportives de Catalunya (UFEC) amb el suport del Departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya.