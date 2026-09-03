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ESCACS

El GM Jules Moussard corona un Open de Sants de rècord amb prop de 800 participants

El campió absolut ha estat el Gran Mestre francès Jules Moussard. Sauat Nurgaliyev va assolir la segona posició amb 8,5 punts i norma de Gran Mestre, seguit de Javier Habans en tercer lloc

Èxit total de l'Open de Sants d'Escacs

Èxit total de l'Open de Sants d'Escacs / Jordi Lopez Dotjordi

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SPORT.es

SPORT.es

L'Open Internacional de Sants - Ciutat de Barcelona 2026 ja és història. Després de deu dies d'intensa competició, s’ha clausurat una edició amb 800 participants. El campionat es corona, un any més, com una cita internacional de referència, oberta a totes les cultures, i reafirma la seva posició com el segon torneig d'escacs més important d'Europa.

El campió absolut ha estat el Gran Mestre francès Jules Moussard. Sauat Nurgaliyev va assolir la segona posició amb 8,5 punts i norma de Gran Mestre, seguit de Javier Habans en tercer lloc i Atilla Kuru en quart. En la classificació femenina, la Gran Mestre Irina Krush va quedar 14a a la general amb 7,5 punts, mentre que al Grup A, el GM Daniel Alsina i Isaura San Juan es van adjudicar els trofeus masculí i femení com a millors classificats catalans.

Pel que fa als altres grups, Jhoan Sebastian Ortiz ha sigut el campió del Grup B amb 8,5 punts i Sarah Casimir la millor participant femenina. Per la seva banda, al Grup C, el jove Mario Campos, de 12 anys, es va proclamar campió amb 9 punts, acompanyat al podi per Arnau González i Nikita Kolodchenko, i amb Marie Fornes com a millor dona.

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Aquest torneig s’emmarca en la VI Setmana Catalana de l’Esport 2026, que organitza la Unió de Federació Esportives de Catalunya amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

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