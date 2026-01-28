La Get Blume impulsa el creixement dels sus joves talents amb una estada d'alt nivell a Itàlia
Els esportistes catalans del programa d’alt rendiment entrenen amb clubs de referència com Chieri’76 i Lube Civitanova
Els esportistes de la GET Blume, integrants del programa català d’alt rendiment (ARC Blume), han realitzat una intensa estada de cinc dies a Itàlia amb l’objectiu de continuar el seu creixement esportiu en un entorn d’alta exigència competitiva. Aquesta iniciativa permet als joves talents catalans entrenar-se amb equips de referència com Chieri’76 i Lube Civitanova, dos dels clubs més destacats del voleibol italià i mundial, i seguir progressant tant a nivell tècnic com personal.
L’expedició femenina va viatjar a Chieri del 19 al 23 de gener, completant una setmana d’entrenaments i partits amistosos amb gran intensitat i compromís. Les 16 jugadores del combinat, acompanyades per dos entrenadors i un delegat, van poder gaudir d’instal•lacions de primer nivell i d’una experiència única que reforça la seva trajectòria esportiva. Amb la tornada ja efectuada, les jugadores aterren a Catalunya amb nous coneixements, experiències i un important impuls per a la resta de la temporada.
Mentrestant, el combinat masculí continua la seva estada a Civitanova, on s’entrena a les instal•lacions del Lube. Els 14 jugadors, juntament amb dos entrenadors, un preparador físic i un delegat, van marxar el 26 de gener i la seva tornada està prevista per al dia 30. Durant aquests dies, els nois combinen sessions tècniques a pista amb treball específic al gimnàs i partits amistosos contra equips de categories inferiors del Lube Civitanova, acumulant hores d’entrenament i experiències que contribuiran al seu desenvolupament global.
A més, ahir dimarts 27 de gener, els esportistes masculins van assistir al partit de tornada de la CEV Champions League entre el Cucine Lube Civitanova i el Volley Haasrode Leuven de Bèlgica, vivint en directe la intensitat i el nivell del voleibol europeu. Una experiència que serveix per inspirar els joves jugadors. Les dues delegacions han comptat amb l’acompanyament de la presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, Maribel Zamora, i del gerent, Óscar Novillo, que han aprofitat per reunir-se amb els responsables dels clubs italians implicats per reafirmar els convenis existents i explorar noves propostes. Aquesta iniciativa reforça el compromís de la FCVb amb l’excel•lència i el desenvolupament del talent jove, apostant per experiències internacionals que contribueixen tant a la formació integral dels esportistes com a la seva projecció futura en el món del voleibol.
- ¿Por qué el Barça no depende de sí mismo para entrar en el 'top-8' de la Champions?
- La indirecta de Dro al Barça en su presentación con el PSG
- Aleix Garrido: 'Fueron meses duros, pero era el momento de tomar otro camino
- Nico Williams ya no descarta nada
- Juanma Castaño no da crédito con el ambiente del Camp Nou: 'No ha habido un cambio
- El Barça 'blinda' a David Moreno
- Luis Enrique desvela la estrategia para fichar a Dro: 'Siempre atentos
- La OMS alerta de una 'próxima pandemia': 'Tiene una tasa de mortalidad de entre el 40 y el 75%