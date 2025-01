La GET Blume fa un salt esportiu amb un ‘stage’ a Italia

Els esportistes de la GET Blume, integrants del programa català d’alt rendiment (ARC Blume), han completat una estada de cinc dies a la regió del Piemont, a Itàlia. L’objectiu principal ha estat continuar creixent esportivament en un entorn competitiu i mesurar-se amb equips juvenils de clubs capdavanters del país transalpí. El combinat femení s’ha desplaçat a Chieri, mentre que el masculí ho ha fet a Cuneo, ambdues localitats reconegudes pel seu alt nivell en el món del voleibol.

Els equips, liderats pels tècnics Israel Martín i Arthur Cohen, han aprofitat unes instal·lacions de primer nivell per realitzar sessions intensives d’entrenament matí i tarda. Aquest treball ha combinat la preparació tècnica a pista amb sessions específiques al gimnàs, permetent acumular un important volum d’hores enfocades a assolir els seus objectius de preparació esportiva.

Les jugadores del conjunt femení han competit contra els equips Sots-16 i Sots-18 del Chieri ’76, un club de referència a Itàlia. Aquests enfrontaments han estat una oportunitat excel·lent per posar a prova les estratègies treballades durant l’estada. Al final de la jornada, els dos equips van compartir un sopar conjunt, reforçant els vincles entre les entitats i establint les bases per a futures col·laboracions.

Per la seva banda, l’equip masculí de la GET Blume ha dut a terme entrenaments intensius a Cuneo, combinant les sessions de pista amb treball al gimnàs i activitats de cohesió grupal. Durant l’estada, també han competit amb joves promeses del CuneoVolley, culminant la seva experiència amb una victòria davant l’equip juvenil italià. En aquest partit, Gerard Rejón va destacar com a jugador més valuós (MVP) de l’esdeveniment.

Amb aquesta iniciativa, la Federació Catalana de Voleibol reforça el seu compromís amb l’excel·lència esportiva i tècnica, aprofitant el bagatge i l’experiència de dos clubs de referència al panorama europeu com són el Chieri ’76 i el CuneoVolley. Aquesta estada suposa un pas més en el desenvolupament del talent jove i la projecció internacional dels esportistes catalans.