Gerard Esteva pren possessió com a president de la UFEC i presenta els eixos clau de la nova legislatura

Aquest vespre ha tingut lloc la presa de possessió del president i el nou Consell Directiu de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC). L’acte ha servit perquè el president de l’entitat, Gerard Esteva, donés les claus del futur del sector. “Cal treballar en la dignificació de l’esport i recuperar la inversió per enfortir el sector. Junts, més forts, més lluny i més ràpid ho aconseguirem”, ha expressat Esteva.

Al llarg de la jornada s’han donat a conèixer els principals reptes que s’afronten en aquesta nova legislatura: recuperar les subvencions als Clubs i Federacions a nivell del 2010; la Llei de l'esport: per una llei que protegeixi l'associacionisme esportiu sense afany de lucre; professionalització dels directius i les directives de l'esport; i reconeixement internacional de l'esport català.

“El nostre teixit es basa en diferents principis essencials com la generositat, la bona ètica, la paciència per superar adversitats, l’esforç entusiasta, l’atenció plena, la saviesa i humilitat. Formem part d’un ecosistema en què hem de ser generosos per assolir els reptes que ens proposem”, ha afirmat Esteva.

Acte de presa de possessió a la presidència i al Consell Directiu de la UFEC / UFEC

L’esdeveniment, celebrat a les instal·lacions de Foment del Treball Nacional, ha comptat amb la presència dels presidents i presidentes de les federacions esportives, de clubs i personalitats del món econòmic, social i polític del país.

Amb aquesta renovació, la UFEC reafirma la seva missió de defensar i promoure l’esport a Catalunya, i enceta un nou període amb l’objectiu d’enfortir el teixit esportiu català amb una mirada transformadora i de projecció internacional.

Consell directiu amb pes femení

El nou Consell directiu compta amb el 39% de dones, reflectint el compromís amb la igualtat de gènere i la representativitat dins l’organització: