La Generalitat invertirà 3 milions d'euros per a l'optimització energètica dels centres de tecnificació a Terres de l’Ebre, Ripoll i La Seu
Aquesta actuació s’emmarca en l’objectiu de modernitzar les infraestructures esportives de la Xarxa de Centres de Tecnificació de Catalunya
El Govern ha aprovat destinar 2.990.416,36 euros a finançar actuacions de millora i optimització energètica del Centre de Tecnificació Esportiva Terres de l'Ebre-Amposta, el Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollès i el Centre de Tecnificació de la Seu d'Urgell. Aquesta actuació s’emmarca en l’objectiu de modernitzar les infraestructures esportives de la Xarxa de Centres de Tecnificació existents a Catalunya.
El Departament d’Esports, mitjançant el Consell Català de l’Esport, atorgarà les subvencions corresponents als Ajuntaments d’Amposta, Ripoll i la Seu d’Urgell per fer front a les actuacions. Aquests ajuts van amb càrrec als fons europeus procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MMR) dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat pels fons Next Generation EU. En concret, pel que fa al compliment de les fites i objectius del subprojecte “Pla Energia Esport 2.0. Catalunya”.
Així, el Govern reforça l’aposta per millorar l’eficiència energètica, la digitalització o l’accessibilitat de la xarxa de tecnificació de tot Catalunya, que compta amb centres repartits per tot el territori. D’altra banda, l’Executiu vol aconseguir una utilització òptima de les instal·lacions, els equips i els materials destinats a la pràctica esportiva pensant en l’activitat dels esportistes d’alt rendiment que diàriament es preparen en aquests centres.
Centre de tecnificació d’Amposta
L’ajut d’1.754.266,06 euros (877.133,03 euros el 2025 i 877.133,03 euros el 2026) anirà destinat a l’Ajuntament d’aquesta localitat per al finançament de la redacció de projectes i execució d’actuacions de millora i optimització energètica a: instal·lacions generals, residència del centre, sala d’esgrima i piscina.
Centre de Tecnificació Esportiva de l’Avellaneda (Ripoll)
El Govern concedirà una subvenció de 708.150,30 euros (354.075,15 euros aquest 2025 i 354.075,15 euros el 2026) a l’Ajuntament de Ripoll per finançar la redacció dels projectes i l’execució de les obres de millora i optimització energètica del Centre de Tecnificació Esportiva de l’Avellaneda, amb dues actuacions principals: projecte de biomassa i projecte de millora de l’envolupant i de l’eficiència energètica de l’edifici.
Centre de Tecnificació de la Seu d'Urgell
L’Ajuntament de la Seu d’Urgell rebrà per part del Govern 528.000 euros per portar a terme la redacció dels projectes i l’execució de les obres d’estalvi i millora de l’eficiència energètica i l’accessibilitat al Centre de Tecnificació de la Seu d'Urgell (Parc del Segre).
