Gemma Mengual, Joan Verdú, Dennis González, Patry Jordan o el Príncep Omar Bin, alguns dels noms propis del IV Congrés Nacional de CUFADE

La Confederació de Unions de Federacions Esportives Autonòmiques de l’Estat (CUFADE), amb el suport de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), organitza el dissabte 28 de juny la quarta edició del seu Congrés Nacional al RCDE Stadium de l’RCD Espanyol, una cita ineludible per als professionals i líders de l’esport que aquest any proposa un programa ampli i variat dedicat a la intel·ligència artificial, el model esportiu, els eSports i l’impacte de les xarxes socials.

La jornada arrencarà a les 9.00 h amb l’acollida dels assistents i la benvinguda de Gerard Esteva, president de CUFADE i UFEC, seguits per la conferència inaugural del piragüista i medallista olímpic Paco Cubelos, actual director tècnic de la Real Federació Espanyola de Piragüisme. A continuació, set taules rodones reuniran experts de reconegut prestigi que, amb el suport de moderadors de primera línia, abordaran els reptes estratègics del sector.

Els participants de la jornada

Durant el matí, el “Repte Invisible: salut mental a l’alta competició” comptarà amb la participació de Juan Ferrer, campió d’Espanya d’Strongman i entrenador personal de força; Dennis González, medallista mundial i europeu de natació artística i seleccionador nacional; i Joan Verdú, exfutbolista internacional i director esportiu del RCD Espanyol, sota la moderació de la periodista Helena Condis. Tot seguit, Gemma Mengual, llegenda olímpica i vicepresidenta de la Federació Espanyola de Natació, i Paco Cubelos reflexionaran sobre l’actual model de l’esport espanyol.

Després d’un espai de networking, David Pampliega, CEO i soci fundador de T3N Sport&Investment, i Jordi Merino, director d’expansió i gestió de concessions de la UFEC, president de la FEEC i vocal de la FEDME, exposaran com “monetitzar la teva entitat sense perdre l’essència”, moderats per la periodista Begoña Villarrubia. A la tarda, Boban Totovski, secretari general de la Federació Internacional d’eSports, i el Príncep Omar Bin Faisal, president de la Federació Jordana d’eSports, debatràn sobre la viabilitat dels videojocs com a disciplina olímpica, amb l’estrateg regional de Health Gaming Mostafa Abusamra com a moderador.

Ja en horari de tarda avançada, Carlos Blanco, fundador d’Encomenda i Núcleo; Eduardo Pomares, director d’institucions privades de Banco Santander Espanya; i Matteo Samaranch, director de desenvolupament de negocis d’ATM MEDIA, exploraran noves fórmules de finançament, sota la moderació de Ruth Jiménez. Tot seguit, l’influencer i creadora de contingut Patry Jordan, Laia Cachinero, directora de màrqueting d’Etenon Fitness, i Ana María Labrada, responsable de xarxes socials de Verti Espanya, analitzaran com les plataformes socials potencien el valor de la marca esportiva. La clausura arribarà amb la taula “Intel·ligència Artificial, esport i persones: com transformar sense perdre el Nord”, amb Neema Balolebwami Nelly, fundadora d’EMEA Venture Builder; Montserrat Rigall, periodista especialitzada en IA; i Àurea Rodríguez, experta en innovació i col·laboració públic-privada, moderada per Joana Barbany, directora a Page Group i presidenta del Clúster Digital de Catalunya.

Multitud d'activitats

Paral·lelament, l’E-Sports BCN Fest acollirà les finals presencials de la Lliga Catalana d’eSports i la Copa CUFADE en disciplines com Gran Turismo, FC25, Madden NFL, escacs, beisbol, Just Dance, rem, vela i ciclisme, mentre que un grup de treball sobre protecció del menor, conduït pel especialista Mikel Aguirre, completarà la oferta del congrés.