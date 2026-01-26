Geila Macià, Premio Proyección Femenina 2025

Geila Macià Martín, con solo 17 años, ya ha marcado un antes y un después en la historia de la escalada internacional. Natural de Sant Martí de Tous (Barcelona), esta joven catalana se ha convertido en una de las grandes promesas del panorama global, gracias a una temporada 2025 de ensueño que la ha catapultado entre las mejores de la modalidad.

Su momento más exitoso llegó en el Campeonato del Mundo Juvenil de Escalada celebrado en Helsinki, donde Macià se proclamó campeona del mundo en la disciplina de dificultad sub-19, demostrando una técnica y una madurez competitiva fuera de lo común para su edad. Además, completó su doblete con una medalla de plata en boulder, subrayando su versatilidad y consistencia en las dos especialidades más exigentes del deporte.

Pero la historia de Geila no se queda en el éxito juvenil. En la Copa del Mundo de boulder de Praga 2025 dio un salto de gigante: se clasificó para una final absoluta, confirmando que puede competir con las mejores del planeta incluso fuera de su categoría de edad.

Geila nació literalmente entre rocódromos: su madre, Berta Martín, fue escaladora profesional y hoy es también su entrenadora y principal guía en el deporte. Fue acompañándola a sus entrenamientos y rodeada de presas y paredes desde muy pequeña Geila empezó a moverse y a sentir curiosidad por ese mundo que pronto se convertiría en su pasión.

Con ello, la catalana ha demostrado una progresión meteórica. Su técnica depurada, su lectura de vía precisa y su capacidad para dominar situaciones de tensión competitiva le auguran un futuro brillante, con la vista puesta incluso en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, objetivo que ella misma ha declarado querer alcanzar.

La entrega del premio a Proyección Femenina en la Festa Català de l’Esport que organiza SPORT y la Unió de Federacions Esportives Catalanes (UFEC) es, por tanto, un reconocimiento más que merecido. No solo por sus éxitos deportivos, sino también por el ejemplo que representa inspirando a generaciones de futuras escaladoras, un deporte que está en auge y que seguro que convertirá a Geila en un referente.