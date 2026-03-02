Kick Boxing i Muay Thai
Gavà acull uns intensos Campionats de Catalunya de Tatami Sport amb 250 participants
Gavà va ser l’escenari dels Campionats de Catalunya de Tatami Sport en les modalitats de K1 Light, Light Contact i Point Fighting, en una jornada maratoniana que es va desenvolupar simultàniament en cinc tatamis. La competició va reunir 250 esportistes, que van oferir un gran nivell tècnic i van demostrar l’alt estat de forma del kick boxing català en les disciplines de tatami.
El Kick Boxing es divideix en dues grans àrees de competició: la de Tatami Sport, amb quatre modalitats esportives, i la de Ring Sport, amb tres. En aquesta ocasió es van disputar tres de les modalitats de tatami, amb la presència destacada de diversos campions d’Espanya del 2025, que buscaven la classificació per a l’edició d’enguany del campionat estatal, prevista a la Nucia (València).
El calendari català es completarà el proper 14 de març amb la celebració del Campionat de Catalunya de Kick Boxing Light a Tatami, l’última modalitat pendent.
- La Finalissima entre España y Argentina queda suspendida
- La interesante reflexión de Lahm sobre el éxito de La Masia del Barça: 'Las academias no responden a una pregunta crucial
- Así es la casa de Pedri en Barcelona: Unifamiliar, con piscina irregular y una terraza en la azotea
- Lesión Lewandowski: comunicado del Barça, qué tiene y cuántos partidos se perderá
- Sergi Roberto: 'Hay que creer y estoy seguro de que este Barça puede remontar
- La 'bomba Newey' le explota a Aston Martin
- Diego Costa, exjugador del Atlético: 'Simeone me debe la mitad del sueldo. La mitad de la casa me la merezco yo
- El Barça prepara una revolución total con sus pívots