Kick Boxing i Muay Thai

Gavà acull uns intensos Campionats de Catalunya de Tatami Sport amb 250 participants

SPORT.es

SPORT.es

Gavà va ser l’escenari dels Campionats de Catalunya de Tatami Sport en les modalitats de K1 Light, Light Contact i Point Fighting, en una jornada maratoniana que es va desenvolupar simultàniament en cinc tatamis. La competició va reunir 250 esportistes, que van oferir un gran nivell tècnic i van demostrar l’alt estat de forma del kick boxing català en les disciplines de tatami.

El Kick Boxing es divideix en dues grans àrees de competició: la de Tatami Sport, amb quatre modalitats esportives, i la de Ring Sport, amb tres. En aquesta ocasió es van disputar tres de les modalitats de tatami, amb la presència destacada de diversos campions d’Espanya del 2025, que buscaven la classificació per a l’edició d’enguany del campionat estatal, prevista a la Nucia (València).

El calendari català es completarà el proper 14 de març amb la celebració del Campionat de Catalunya de Kick Boxing Light a Tatami, l’última modalitat pendent.

