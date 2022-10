La Garriga i L’Hospitalet, campions de Catalunya per Comarques

Bàscara ha acollit aquest cap de setmana el Campionat de Catalunya per Comarques de tennis de taula, una de les cites més esperades de l’any

Una competició que aquest any ha coronat el TT Els 8 de La Garriga i el CTT L’Hospitalet, per equips femenins i masculins, respectivament; Sergi Artacho (La Bisbal) i Abril Masdéu (TT Cassà) en individuals; i Escoda/Vidal (La Garriga) i Ruíz/Carmona (Vilanova) en dobles com a campions d’un esdeveniment reservat per a jugadors que competeixen des de Segona Nacional fins a Lliga Territorial.