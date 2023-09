Garnova i Chernov, campions Open Internacional de Vic

En l'Open Adaptat, ha repetit títol el terrassenc Ferran Paredes I a les categories pels més joves, Toni Sorni, Jana Manresa i Daniel Casquero s'han emportat el triomf a les categories Infantil masculí, Aleví femení i Benjamí mixt, respectivament

La russa Tatiana Garnova, del Pera AC de Grècia i el seu compatriota, Konstantin Chernov, del Linz AG Froschberg d'Àustria, han estat els brillants campions del prestigiós Open Internacional de Vic de tennis de taula.

En l’Open Adaptat, ha repetit títol el terrassenc Ferran Paredes (UE Sant Cugat); en veterans mixt, triomf de Manel Menal, del CPP Igualada i en el Català masculí, el campió ha sigut el terrassenc Roc Gibert de la UE Sant Cugat.

En les proves per a Joves, triomf en infantil masculí per a Toni Sorni, del TT Tortosa; en Aleví femení, per a Jana Manresa del Miró Ganxets Reus i en Benjamí mixt per al palista de Masquefa Daniel Casquero, del CETT Esparreguera.