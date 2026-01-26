En directo
GALA DE L'ESPORT CATALÀ
La Gala de l'Esport Català en directo: todos los premiados y última hora en vivo
Sigue el minuto a minuto y la entrega de premios de la 29ª Festa de l’Esport Català
Arranca la Gala de l'Esport Català
Comienza el acto con solo tres minutos de retraso.
Se espera que la gala comience con algo de retraso
En principio, el evento no arrancará a la hora que estaba prevista.
Habla Laporta en la entrada a la gala
"Queremos seguir presentes en la Copa del Rey, ir bien en LaLiga, ya hemos ganado la Supercopa. La intención es pasar directamente a octavos en Champions. El premio para Joan es un reconocimiento a su calidad y en parte al Barça, tenemos al mejor portero del mundo. Estamos muy orgullosos de tenerlo en el club. Estaremos con opciones de ganar las competiciones en las que participamos, siempre tiene que haber un punto de fortuna para ser campeones. La intuición me dice que estamos haciendo un buen trabajo."
Diez minutos para que arranque la gala
El evento contará con la presencia de los ganadores y ganadoras, así como de una amplia representación de los finalistas de cada categoría, en una celebración que reconoce tanto los éxitos deportivos como el compromiso con el juego limpio y la buena gestión.
Ya se conocen los premiados
La lista de los premiados en la Festa de l'Esport Català:
- Premio al mejor deportista catalán: Kilian Jornet (Alpinismo)
- Premio a la mejor deportista catalana: Iris Tió (Natación artística)
- Premio al deportista con mayor proyección masculino: Joan Garcia (Fútbol)
- Premio a la deportista con mayor proyección femenina: Geila Macià (Escalada)
- Premio al equipo que más éxitos ha dado al deporte catalán: CP Vila-sana (Hockey patines)
- Premio al mejor entrenador: Andrea Fuentes (Natación artística)
- Premio Deportista Legendario 360: Felipe Perrone (Waterpolo)
- Premio al Espíritu Deportivo: Dani Anglada (Vela)
- Premio a la Mejor Gestión Federativa: Federación Catalana de Golf
Gala de l'Esport Català
¡Buenas tardes! Bienvenidos al directo de SPORT donse se seguirá el minuto a minuto de la Gala de l'Esport Català. El acto tendrá lugar en el Auditorio del CaixaForum a partir de las 20.00 horas y reunirá a deportistas, entrenadores, clubes, federaciones y representantes institucionales.
- Barcelona - Oviedo, en directo: LaLiga hoy, en vivo
- El enfado de Dro que aceleró su salida del Barça
- El acierto del Barça con la oferta por Fermín
- El rompecabezas de Flick: movimiento inesperado con Cancelo
- Laporta carga contra Dro
- Barcelona - Oviedo: reacciones, polémicas y última hora, en directo
- Barça - Real Madrid, la guerra que viene
- ¡Dro viaja a París para firmar por el Paris Saint-Germain!