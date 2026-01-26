La Gala de l'Esport Català en directo: todos los premiados y última hora en vivo

Habla Laporta en la entrada a la gala

"Queremos seguir presentes en la Copa del Rey, ir bien en LaLiga, ya hemos ganado la Supercopa. La intención es pasar directamente a octavos en Champions. El premio para Joan es un reconocimiento a su calidad y en parte al Barça, tenemos al mejor portero del mundo. Estamos muy orgullosos de tenerlo en el club. Estaremos con opciones de ganar las competiciones en las que participamos, siempre tiene que haber un punto de fortuna para ser campeones. La intuición me dice que estamos haciendo un buen trabajo."