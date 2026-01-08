Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El futur de la lluita catalana mostra el seu potencial en la V edició del High School Wrestling / UFEC

200 lluitadors i lluitadores catalans, del territori nacional i internacionals entre 6 i 15 anys han gaudit d’una nova edició escolar de Lluites Olímpiques en una esdeveniment ja consolidat des de fa cinc anys.

Els clubs catalans van reunir a la Zona Esportiva Olímpica La Mina el futur de la lluita catalana, amb una graderia plena amb 400 espectadors i 5h d’activitat ininterrompuda als quatre tapissos instal·lats.

Tots els esportistes van participar en un total de quatre combats en un esdeveniment en què l’objectiu és transmetre els valors esportius, i que va finalitzar amb l’entrega d’un trofeu commemoratiu i la foto de família de tots els esportistes, entrenadors i representants dels clubs.

