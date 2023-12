Un futur en femení: Esportcat lidera el camí cap a la igualtat

Liderant el camí cap a la igualtat a l'esport femení català. Gràcies a totes les accions i polítiques que promouen i fomenten la pràctica esportiva, especialment entre les dones, ara s’estan recollint els fruits. I és que els resultats que mostra el dossier estadístic ‘Dones i Esport Català 2023’, elaborat conjuntament per l’Observatori Català de l’Esport, adscrit a l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC), i l’Observatori de la Igualtat de Gènere, òrgan adscrit a l’Institut Català de les Dones, apunten a un tendència lenta però positiva cap a la paritat.

"L'esport femení català camina cap a la igualtat. Hem comprovat l’impacte que tenen les polítiques esportives en el sector. Hem fet moltes coses, hem avançat en diversos àmbits però queda feina per fer, i accelerar els canvis és a les nostres mans”, assegurava la secretaria general de l’Esport i l’Activitat Física, Anna Caula i Paretas, durant la presentació d’aquest document a l’INEFC de Barcelona. Amb la presència també de la directora executiva de l'Institut Català de les Dones (ICD), Èlia Soriano, un centenar de clubs, federacions i representants de l’esport del país van conèixer de primera mà les dades sobre esport i activitat física més rellevants des de la mirada de gènere.

Entre els avenços, Anna Caula destaca l’augment del 4% en llicències femenines entre el 2019 i el 2022 (ara en són un 27%), la paritat en l'ús d'instal·lacions esportives i més presència de dones que homes en l'alt rendiment. L’informe desglossa dades i estadístiques desagregades segons gènere sobre hàbits esportius diaris, participació en competicions escolars i universitàries, instal·lacions esportives, i formació i ocupació, proporcionant una visió completa de la situació de les dones a l'esport.

"L'esport femení català camina cap a la igualtat, però és a les nostres mans accelerar els canvis” Anna Caula

Amb tot, la secretària general ha assegurat que cal “canviar imaginaris i continuar generant referents i visibilitat, el principal objectiu que hem anat desplegant en la legislatura de l’esport femení” a través de diverses accions “noves i d’empoderament” i del suport econòmic. Polítiques encaminades al progrés de l’esport femení per avançar cap a la igualtat efectiva entre dones i homes en l’esport i l’activitat física.

L’univers Esportcat treballa per construir un futur en femení, igualitari i sense estereotips. Per això, des de la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física es vehiculen tots els esforços per fomentar l’esport femení, motivant als ciutadans i ciutadanes a mantenir-se actius i a portar un estil de vida saludable.

Xifres de l’evolució positiva

La tendència positiva s'evidencia en les llicències federatives, en la composició de les juntes directives de les federacions catalanes i en l'augment de dones considerades esportistes d'alt nivell, superant els homes (52% el 2021), així com la participació als Jocs Olímpics d’estiu (edicions 2016 i 2020).

En alguns casos es constata que ja s’ha aconseguit la paritat com, per exemple, en els programes escolars impulsats pel Govern: en el Pla Català d’Esport a l’Escola, amb un 48% de noies, i en els Jocs Esportius Escolars de Catalunya, amb un 42%. També s’avança en bona línia en les formacions de l’Escola Catalana de l’Esport, amb un 44% de dones, i en el perfil dels professionals especialistes en psicologia de l’esport, amb un 43% de dones.

En canvi, la presència d’homes és més elevada que la de les dones (76% per un 24%) en el grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, i en el mercat de treball de l’esport, només hi ha ocupades un 39% de dones llicenciades i graduades en CAFE.

Suport econòmic i visibilitat

El suport econòmic d’Esportcat a l’esport femení ha estat més que notable en dos anys. S‘ha passat de 750.000 euros a 3 milions el 2022 pels clubs -multiplicant per quatre els imports- i a 4,5 milions aquest 2023 -un 50% més-, uns ajuts que, amb especial atenció a l’esport femení, han permès millorar les condicions d’entrenament i competició, així com l’esport base de centenars de clubs a tot el país.

Alhora, s’ha apostat visibilitzar l’esport femení, generar referents i dotar-lo de més recursos amb actes reivindicatius com ‘Entre totes, tot’, a Tarragona, reunint 4.000 persones; l’exposició ‘Jugo com una nena’ al Palau Robert, l’estiu passat, amb més de 51.000 visitants; el congrés ‘La igualtat en joc’ a l’Inefc, la creació de l’espai lúdic esportiu ‘Totesport’ amb referents femenines, la creació del còmic manga ‘No tinc nom’, així com el llibre i podcast de contes ‘Superheroïnes’, i el programa de televisió ‘Una de les nostres’, amb estrelles de l’esport femení català.