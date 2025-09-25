V SETMANA CATALANA DE L’ESPORT
Futbol americà, pilota, powerchair football, bowling i tir amb arc: cap de setmana internacional a la V Setmana Catalana de l’Esport
El cap de setmana estarà marcat per l’arribada de diverses competicions internacionals i partits de seleccions catalanes
La V Setmana Catalana de l’Esport afronta un nou cap de setmana ple d’activitat amb un calendari marcat per l’arribada de diverses competicions internacionals i partits de seleccions catalanes que faran vibrar escenaris de tot el territori.
Catalunya – Itàlia de futbol americà a Granollers
La selecció catalana absoluta de futbol americà disputarà el seu tercer partit internacional de la història davant la selecció d’Itàlia. El duel es viurà a les Pistes d’Atletisme de Granollers i estarà dirigit per Angelo Vettese amb un staff tècnic de primer nivell. Es tracta d’una cita històrica, que arriba després dels precedents contra Irlanda (1993) i Veneçuela (2014).
Catalunya – França de pilota a la Vall d’Hebron
Els Frontons de l’Ègora Olímpics de la Vall d’Hebron acolliran un complet programa de partits entre les seleccions de Catalunya i França. La competició inclourà modalitats de cesta punta masculina i femenina, mà parelles (F36m i trinquet), frontball, frontennis olímpic i paleta goma individual (F30m). La cita reunirà alguns dels millors especialistes catalans i francesos, en una doble jornada que acabarà amb l’entrega de trofeus diumenge al migdia.
Debut històric en powerchair football a Tarragona
El Palau d’Esports de Tarragona serà escenari del primer Torneig de seleccions autonòmiques d’ACPFE. Catalunya debutarà en aquesta modalitat de futbol en cadira de rodes elèctrica enfrontant-se a les seleccions de Madrid i València, en un cap de setmana que marcarà un abans i un després per a aquesta disciplina.
Catalunya – Suïssa de bowling a Terrassa
El Terrassa New Park acollirà un duel internacional entre les seleccions de Catalunya i Suïssa en bowling, una disciplina que també guanya visibilitat en el marc de la V Setmana Catalana de l’Esport i que reforça la dimensió global de l’esdeveniment.
III Trofeu Copa Pirineus de tir amb arc a Lleida
El Club Tir amb Arc Pardinyes serà la seu del III Trofeu Copa Pirineus, amb la participació d’arquers catalans i internacionals que competiran en una de les cites més destacades del calendari d’aquesta disciplina.
- Las intenciones del Barça con Rashford
- Impacto inmediato Jan Virgili: el Barça se frota las manos
- Fati Vázquez destapa su romance con Lamine Yamal y le lanza una advertencia
- Flick prueba un once con rotaciones para Oviedo
- La excepción de Laporta con De Jong
- ¿Cuánto le cuesta al Barça cada partido en Montjuïc?
- ¿Quién es Baba Kourouma, la nueva sorpresa de Hansi Flick?
- ¡Confirmado! El primer clásico Madrid - Barça de la temporada ya tiene fecha y horario