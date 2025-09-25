Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
V SETMANA CATALANA DE L’ESPORT

Futbol americà, pilota, powerchair football, bowling i tir amb arc: cap de setmana internacional a la V Setmana Catalana de l’Esport

El cap de setmana estarà marcat per l’arribada de diverses competicions internacionals i partits de seleccions catalanes

Previa de la V Setmana de l'Esport

Previa de la V Setmana de l'Esport / UFEC

SPORT.es

La V Setmana Catalana de l’Esport afronta un nou cap de setmana ple d’activitat amb un calendari marcat per l’arribada de diverses competicions internacionals i partits de seleccions catalanes que faran vibrar escenaris de tot el territori.

Catalunya – Itàlia de futbol americà a Granollers

La selecció catalana absoluta de futbol americà disputarà el seu tercer partit internacional de la història davant la selecció d’Itàlia. El duel es viurà a les Pistes d’Atletisme de Granollers i estarà dirigit per Angelo Vettese amb un staff tècnic de primer nivell. Es tracta d’una cita històrica, que arriba després dels precedents contra Irlanda (1993) i Veneçuela (2014).

Catalunya – França de pilota a la Vall d’Hebron

Els Frontons de l’Ègora Olímpics de la Vall d’Hebron acolliran un complet programa de partits entre les seleccions de Catalunya i França. La competició inclourà modalitats de cesta punta masculina i femenina, mà parelles (F36m i trinquet), frontball, frontennis olímpic i paleta goma individual (F30m). La cita reunirà alguns dels millors especialistes catalans i francesos, en una doble jornada que acabarà amb l’entrega de trofeus diumenge al migdia.

Debut històric en powerchair football a Tarragona

El Palau d’Esports de Tarragona serà escenari del primer Torneig de seleccions autonòmiques d’ACPFE. Catalunya debutarà en aquesta modalitat de futbol en cadira de rodes elèctrica enfrontant-se a les seleccions de Madrid i València, en un cap de setmana que marcarà un abans i un després per a aquesta disciplina.

Catalunya – Suïssa de bowling a Terrassa

El Terrassa New Park acollirà un duel internacional entre les seleccions de Catalunya i Suïssa en bowling, una disciplina que també guanya visibilitat en el marc de la V Setmana Catalana de l’Esport i que reforça la dimensió global de l’esdeveniment.

III Trofeu Copa Pirineus de tir amb arc a Lleida

El Club Tir amb Arc Pardinyes serà la seu del III Trofeu Copa Pirineus, amb la participació d’arquers catalans i internacionals que competiran en una de les cites més destacades del calendari d’aquesta disciplina.                                                                                             

