ACTIVITAT FÍSICA
La Fundació Kilian Jornet i la Fundació Ricky Rubio uneixen esport i ciència a Badalona per sensibilitzar sobre el càncer de pulmó i l’impacte de la contaminació
La iniciativa conjunta de les fundacions Kilian Jornet i Ricky Rubio sensibilitza sobre el càncer de pulmó i la influència de l'entorn en la salut pulmonar
La Fundació Kilian Jornet (KJF) i La Fundació Ricky Rubio (TRRF) van celebrar el passat dissabte 25 d'abril una nova edició del projecte Running Minds a Badalona, amb punt de trobada a l'Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti). Un total de 32 persones, dels quals 19 eren pacients amb càncer de pulmó, van participar en una passejada comunitària de 7 km, acompanyada de parades temàtiques amb especialistes en oncologia, contaminació atmosfèrica i salut ambiental.
Running Minds és una iniciativa de la Fundació Kilian Jornet que converteix una cursa senzilla en un espai de conversa, reflexió i aprenentatge, reunint científics i comunitat local en moviment per entendre com l'esport pot contribuir al canvi ambiental i social.
En aquesta edició, coorganitzada amb La Fundació Ricky Rubio, el focus va ser el càncer de pulmó i la seva relació amb el medi ambient, amb un recorregut adaptat als participants del programa LungFit i de l'Associació Espanyola d'Afectats de Càncer de Pulmó (AECAP). L'objectiu principal va ser el de sensibilitzar sobre aquesta problemàtica i posar sobre la taula que l'activitat física, adaptada a cada situació, és possible i beneficiosa per a aquest col·lectiu.
LungFit és el programa d'exercici físic adaptat de La Fundació Ricky Rubio, per a pacients de càncer de pulmó, que acompanya els participants durant el procés oncològic i posa en valor el moviment com a eina de salut, benestar i comunitat.
La sortida va posar el focus en el cos en moviment, parlant obertament de la malaltia, dels seus factors de risc i de com l'entorn en què vivim pot afectar la nostra salut pulmonar. Al llarg del recorregut, les parades temàtiques van permetre als participants aprofundir en aspectes clau de la prevenció del càncer de pulmó.
El Dr. Enric Cassareny i el Dr. Marc Cucurull, oncòlegs especialistes en càncer de pulmó, van abordar els factors de risc més enllà del tabac, la importància del diagnòstic precoç i els beneficis de l'exercici físic en pacients oncològics.
Les investigadores Gemma Castaño i Ivon Sánchez, de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la "Fundació la Caixa", van explicar com la contaminació atmosfèrica urbana afecta la salut pulmonar i quines pràctiques ajuden a reduir l'exposició —com ara prioritzar la pràctica esportiva en espais amb baixa presència de trànsit, com zones verdes o carrers poc transitats en ciutats com Badalona o Barcelona—, en un context en què estudis recents publicats a Nature demostren la relació directa entre contaminació atmosfèrica i dany a l'ADN associat al càncer de pulmó en persones no fumadores.
La jornada va posar especial atenció a com l'exposició al gas radó, un gas radioactiu d'origen natural que s'acumula a l'interior dels habitatges, és un factor que augmenta el risc, sent la segona causa de càncer de pulmó en molts països. A Catalunya, zones com el litoral nord i els Pirineus presenten una presència rellevant d'aquest gas, fet que fa de la conscienciació local una prioritat en matèria de salut pública i prevenció ambiental.
La jornada va comptar amb la col·laboració de l'Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti) i l'Institut Català d'Oncologia (ICO) de Badalona com a referents assistencials al territori, i de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) en l'àmbit de la recerca ambiental.
El resultat va ser una trobada on la medicina, la ciència ambiental i l'esport van compartir espai i conversa amb les persones que més ho necessiten: els pacients i famílies que conviuen cada dia amb la malaltia.
