ESPORT CATALÀ
Fontajau esclata amb el talent del Catalunya Stars
El pavelló de Fontajau va viure una de les seves grans nits amb la vuitena edició del Catalunya Stars, una gala que ja és referència absoluta dins del patinatge artístic del país. Prop de 6.000 espectadors van omplir les graderies i van convertir l’esdeveniment en una festa visual que confirma el seu creixement any rere any.
La gala va oferir gairebé quatre hores d’espectacle amb trenta actuacions de tots els estils: programes individuals, parelles, quartets, xou júnior, xou petit i xou gran. Una combinació que va permetre mostrar l’amplitud i la creativitat del patinatge català, capaç d’enganxar tant els aficionats més fidels com els que s’hi apropen per primera vegada.
Aquesta edició també va destacar pel salt qualitatiu en la posada en escena. Les millores de llum i so van reforçar l’impacte de les coreografies i van aportar un punt cinematogràfic que va donar a la gala un ritme més viu i espectacular.
En la part competitiva, l’emoció va durar fins al final. Els tres equips en disputa van presentar actuacions d’altíssim nivell i les diferències van ser mínimes. El Grup Blau, encapçalat per Kilian Gomis i Naroa Ruiz, es va endur la victòria amb 576,7 punts totals després de sumar les valoracions del jurat i del públic. El Grup Vermell, liderat per Arnau Pérez i Sira Bella, va quedar a només quatre punts, mentre que el Grup Groc, amb Aleix Bou i Elna Francés com a capitans, va completar el podi amb 570,9.
El Catalunya Stars tanca així una nova edició marcada per la força del públic, la creativitat dels patinadors i l’energia d’un esport que continua creixent. Fontajau, un cop més, va ser l’escenari perfecte per mostrar que el patinatge català té talent i futur per donar i per vendre.
