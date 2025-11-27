ESPORT CATALÀ
Folch i Caballé, primers líders del Circuit de Parelles Mixtes
Cristina Folch i Abel Caballé (Penya del Bistec de Tordera) encapçalen el Circuit de Parelles Mixtes després de sumar 330 punts en la primera jornada. Daria Gil i Josep Maria Pallarès són segons amb 312, i Franco–Pérez tercers amb 310. La classificació es completarà entre gener i març, i la final reunirà les 12 millors parelles el 31 de maig.
