Fira de l’Esport Català: aposta per apropar l’esport federat a la ciutadania

La jornada es va dur a terme amb rècord de 50 federacions implicades i 1.000 persones assistents

L’esport com a eix estratègic. Transversal. Un bé essencial. Esportcat-Generalitat de Catalunya aposta per potenciar l’esport i l’activitat física i apropar-los, en tots els diversos àmbits del sistema esportiu català, a la ciutadania.

Part d’aquest teixit és l’esport federat. 71 federacions esportives treballen diàriament per oferir que qualsevol persona tingui l’oportunitat de practicar i competir en diferents modalitats. Catalunya és país esportiu i, les federacions, un dels motors principals.

I per acostar l’esport a la població, Esportcat, juntament amb organitzacions del sector, innova amb projectes diferents. D’aquí neix la Fira de l’Esport Català, un projecte compartit amb la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, que aquest passat dissabte, 30 de setembre, va tenir lloc al Moll de la Marina. La jornada va acollir, al llarg de tot el dia, a més de 1.000 persones, que van tenir l’oportunitat de conèixer noves modalitats de la mà de 50 federacions. Una nova edició de la Fira que es consolida amb rècord de participants i entitats implicades.

Durant tot el dia, les persones que s’apropaven al Moll de la Marina podien provar diferents disciplines i descobrir-ne les singularitats. Les federacions van preparar des de batejos de submarinisme, partides d’escacs, tirs amb arc.. entre moltes altres activitats. Concretament, les entitats implicades van ser: Activitats Subaquàtiques; Bàdminton; Ball Esportiu; Beisbol i Softbol; Billar; Bitlles i Bowling; Caça; Ciclisme; Orientació; Entitats Excursionistes; Escacs; Esgrima; Espeleologia; Persones amb Discapacitat Intel·lectual – ACELL; Persones amb Discapacitat Física; Gimnàstica; Golf; Handbol; Hoquei; Judo; Kick Boxing i Muay Thai; Korfbal; Lluita; Motociclisme; Motonàutica; Natació; Pàdel; Paralítics Cerebrals; Patinatge; Pentatló Modern; Petanca; Pitch and Putt; Rem; Sords; Surf; Taekwondo; Tennis; Tennis Taula; Tir amb Arc; Twirling; Vela; Voleibol.

La Fira de l’Esport Català és un dels 6 projectes compartits entre Esportcat i la Unió de Federacions Esportives Catalanes. Una d’aquestes iniciatives va ser la III Setmana Catalana de l’Esport, “la gran festa de les seleccions catalanes” que, enguany, va dur-se a terme durant tot un mes, del 8 de juny al 9 de juliol. Un esdeveniment que va comptar amb la participació de 45 països de 5 continents, 120 jornades de competició i més de 4.000 esportistes.

Els altres projectes són: divulgació de l’esport català federat als mitjans de comunicació, Fira de l’Esport d’Hivern, programa de lideratge femení Women Executive Sport Education, i l’Estudi per a la determinació de la sexualització, en el seu cas, de la vestimenta de les esportistes”.

Ajuts amb mirada de futur per les federacions esportives

Al llarg d’aquest any, Esportcat va anunciar una transformació de l’ajut a federacions esportives. I és que, per primera vegada, les federacions coneixeran l’import específic per la temporada següent. Per aconseguir-ho, Esportcat ha concentrat en una mateixa convocatòria dues temporades. Per tant, durant les sol·licituds d’enguany són de 28,5 milions d’euros, és a dir, 14,25 milions d’euros de la temporada 22-23 i 14,25 milions d’euros de la temporada 23-24.

Aquesta tramitació permetrà que les federacions puguin tenir aquest any la subvenció al complet de la temporada anterior i una part anticipada de l’actual. “Això no havia passat mai”, destaca Anna Caula i Paretas, secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física. Un “canvi de cicle” que respon a les necessitats que el sector esportiu ha anat traslladant a la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física i al Consell Català de l’Esport durant diferents trobades amb les 71 federacions. Actualment, s’està en procés del canvi de cicle: revertir la conceptualització de l’ajut i, les següents convocatòria, ja siguin per la temporada en curs, però coneixent, prèviament, l’import atorgat.

Està previst que aquesta setmana es publiqui la resolució d’aquesta convocatòria, i es preveu es puguin abonar en les pròximes setmanes 17,10 milions d’euros previstos per aquest 2023. “Això no són paraules, sinó fets, i un pas de gran calatge per al sistema esportiu”, afirma la secretària general.

