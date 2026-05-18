Final catalana a l’Euro Cup femenina

CN Atlètic-Barceloneta a l'Euro Cup femenina

CN Atlètic-Barceloneta a l’Euro Cup femenina / UFEC

La final de l’Euro Cup femenina tindrà accent català. L’EPlus Catalunya i el Zodiac CN Atlètic-Barceloneta s’han classificat aquest dissabte per a la primera final europea de la seva història després de superar a domicili les semifinals davant el BVSC Manna ABC hongarès i el Pallanuoto Trieste italià, respectivament.

Serà la primera vegada que dos equips catalans s’enfrontaran en una final de la segona competició continental femenina i la segona ocasió en tota la història que dos clubs de la mateixa ciutat disputaran aquest títol, després de la final del 2023 entre l’UVSE i el Ferencváros de Budapest. A més, tant l’EPlus Catalunya com el Zodiac CNAB disputaran la primera final europea de la seva trajectòria. En tota la història de la competició, només un club català ha aconseguit proclamar-se campió de l’Euro Cup femenina: el CN Mataró, que ho va aconseguir l’any 2016, ara fa deu anys.

La final es disputarà íntegrament a Barcelona. El partit d’anada tindrà lloc el dimecres 27 de maig a la piscina Sant Jordi, mentre que la tornada es jugarà el dimecres 3 de juny a la piscina Sant Sebastià.

