ESPORT CATALÀ
Figueres surt del descens i encapçala la bona jornada catalana a la Superdivisió
UFEC
Els equips catalans estan en un moment dolç a la Superdivisió femenina, i un clar exemple ho marquen els resultats d'aquesta jornada. Mentre que el MIRÓ Ganxets Costa Daurada descansava i segueix en tercera posició, el Girbau Vic TT ha aconseguit un altre gran empat a casa (en l'última jornada a casa havien empatat contra el líder, UCAM) davant el Museo la Almendra Francisco Morales i accedeix a posició europea. I l'altre gran notícia del cap de setmana és que el Tramuntana Figueres ha aconseguit sortit de les places de descens després de superar el seu rival directe, el Jerez per 4-2 i es col·loca un punt per sobre del descens.
Pel que fa a la Superdivisió masculina el CTT Olot continua amb la seva ratxa després de la victòria a la Copa del Rei i ha superat per 4-0 l'Atlético San Sebastián. L'altre equip català que està en posició europea és l'Enoli Borges Vall, que ha derrotat l'Hortitec Alzira per 1-4. Els altres dos equips catalans queien en les seves visites a pistes complicades, amb la derrota per 4-2 del CTT l'Hospitalet a la pista de l'Arteal Santiago i la derrota per 4-0 del CTT CER l'Escala a la pista de l'Alacant.
- Barcelona - Rayo Vallecano: resumen, resultado y highlights de LaLiga EA Sports
- Real Madrid - Atlético de Madrid: resumen, resultado y goles de Liga EA Sports
- El lío que Deco quería evitar en la portería del Barça: el dilema de fichar a Remiro
- Cubarsí vuelve a llamar la atención: líder silencioso del Barça con 19 años y otra vez a su mejor nivel
- ¡El CTA se carga a Pulido Santana tras sus declaraciones sobre Real Madrid TV!
- Piernas frescas para LaLiga
- Histórico Pep Guardiola en el Manchester City: título número 40 en su carrera como entrenador y cierra brecha con Sir Alex Ferguson
- El 1x1 del Barça contra el Rayo Vallecano al descanso