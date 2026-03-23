Figueres surt del descens i encapçala la bona jornada catalana a la Superdivisió

UFEC

Els equips catalans estan en un moment dolç a la Superdivisió femenina, i un clar exemple ho marquen els resultats d'aquesta jornada. Mentre que el MIRÓ Ganxets Costa Daurada descansava i segueix en tercera posició, el Girbau Vic TT ha aconseguit un altre gran empat a casa (en l'última jornada a casa havien empatat contra el líder, UCAM) davant el Museo la Almendra Francisco Morales i accedeix a posició europea. I l'altre gran notícia del cap de setmana és que el Tramuntana Figueres ha aconseguit sortit de les places de descens després de superar el seu rival directe, el Jerez per 4-2 i es col·loca un punt per sobre del descens.

Pel que fa a la Superdivisió masculina el CTT Olot continua amb la seva ratxa després de la victòria a la Copa del Rei i ha superat per 4-0 l'Atlético San Sebastián. L'altre equip català que està en posició europea és l'Enoli Borges Vall, que ha derrotat l'Hortitec Alzira per 1-4. Els altres dos equips catalans queien en les seves visites a pistes complicades, amb la derrota per 4-2 del CTT l'Hospitalet a la pista de l'Arteal Santiago i la derrota per 4-0 del CTT CER l'Escala a la pista de l'Alacant.

