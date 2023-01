‘Festival Olímpic’ de Laia Sellés

L'esquiadora de muntanya ha estat guardonada amb la medalla d'or al Festival Olímpic Europeu de la Joventut S'ha imposat en la prova d'esprint d'esquí de muntanya a la noruega Malin Indergard i la txeca Eva Matejovicova

L’Esquí de Muntanya català torna a estar d’enhorabona. La cerdana, Laia Sellés (CE Cerdanya Skimo Team) s’acaba de penjar la medalla d’or al Festival Olímpic Europeu de la Joventut, que ha tingut lloc a la zona del Friül (regió situada entre Austria, Eslovènia i Itàlia).

Uns 1300 esportistes joves de 47 comitès olímpics estatals han competit en 14 esports dispersats per les 12 poblacions d’Austria, Itàlia i Eslovènia. La competició se centra en disciplines hivernals on s’ha inclòs l’Esquí de Muntanya.

En aquest sentit, l’esportista catalana ha estat una de les grans protagonistes després d’imposar-se en la prova d’esprint d’esquí de muntanya per davant de la noruega Malin Indergard i la txeca Eva Matejovicova i s’ha penjat la primera medalla d’or catalana i de la delegació estatal.

Sellés segueix el camí encetat per Maria Costa i es penja un or en una competició europeu U18, demostrant l’alt nivell dels esquiadors i esquiadores catalans en les proves esprint i que Catalunya segueix sent una de les potències a nivell mundial d’aquesta disciplina.

A més de Sellés, els catalans Erola Rocias (AE Mountain Runners del Berguedà) i Aarón Álvarez (Club Esportiu Mindundis Team) també han estat convocats per la selecció espanyola per a la disputa d’aquests campionats.

Els tres són membres del Centre de Tecnificació d’Esquí de Muntanya de Catalunya. Rocias ha aconseguit una més que meritòria quarta posició a la final i Aarón Álvarez ha assolit la sisena posició en categoria masculina que ha guanyat l’italià, Erik Canovi.

Segons destaca l’organització i el COI l’objectiu principal d’aquest esdeveniment és el d’afirmar els valors de l’esport com a instrument del creixement individual i del treball en equip.